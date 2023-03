Výrobce iPhonů plánuje novou továrnu v Indii za 700 milionů amerických dolarů

Společnosti Foxconn Technology Group, která je partnerem americké firmy Apple, plánuje investovat kolem 700 milionů USD (15,5 miliardy korun) do nové továrny v Indii. Firma se snaží posílit místní výrobu a urychlit její přesun z Číny v souvislosti s rostoucím napětím mezi Washingtonem a Pekingem. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Investice by byla pro Foxconn jednou z největších v Indii.

Tchajwanská firma plánuje v novém závodě vyrábět díly pro iPhony, závod by měl stát poblíž letiště v Béngalúru. V továrně by se podle zdrojů mohly také montovat přístroje Applu, případně vyrábět součásti pro elektromobily. Vzniknout by tam zároveň mohlo až 100 tisíc pracovních míst.

Podle zdrojů se ale plány mohou ještě změnit, protože Foxconn zatím dokončuje podrobnosti projektu. Není také jasné, zda závod představuje novou kapacitu, nebo zda tam Foxconn, známý také jako Hon Hai Precision Industry, přesune výrobu z jiných míst, například ze svých čínských závodů.

Investice je dalším signálem, že Čína by mohla přijít o pozici největšího světového výrobce spotřební elektroniky. Apple a další americké značky přehodnocují svůj dodavatelský řetězec závislý na Číně a poohlížejí se po lokalitách, jako je Vietnam či Indie. Toto úsilí zrychlilo kvůli pandemii a válce na Ukrajině.