Výrobce kosmetiky Cormen v Bystřici n. P. vyváží i na Island

Výrobce kosmetiky a úklidových prostředků Cormen přestavuje část závodu v Bystřici nad Pernštejnem, aby jeho výkon mohl stoupnout na trojnásobek. Loni zahájenou investici za 60 milionů korun během letoška dokončí. Od jara má společnost novou vývojovou laboratoř v Brně, řekl její jednatel Vladimír Čížek. Firma, která v 90. letech začínala od nuly, teď ročně vyrábí přes pět tisíc tun produktů. Vyváží je do několika zemí, včetně Islandu.

Cormen, s.r.o, vyrábí pracovní kosmetiku, například ochranné krémy na ruce se značkou Isolda, a také prostředky pro úklid. Zásobuje různé firmy, od kanceláří přes továrny po šachty. "Jsme českou výrobní firmou, která je zaměřená na průmyslové trhy," řekl Čížek, jenž podnik v roce 1994 založil. Jiní domácí výrobci v oboru se podle něj ve větší míře věnují maloobchodu, který je pro Cormen okrajovou záležitostí.

Firma se 70 zaměstnanci letos očekává meziroční růst obratu o 12 procent na 208 milionů korun. Za hranicemi prodává přes pětinu roční produkce, nejvíc na Slovensku. "Poměrně dobře se rozvíjíme v Polsku a na Ukrajině," řekl Čížek. Dodávky jdou i do Rumunska, Gruzie a na Island.

K podnikání se Čížek dostal, když jeho otec restituoval malou továrnu. Plán na výrobu papírových ručníků a kapesníků, jimiž chtěli zásobovat průmyslové podniky, ale nevyšel. "Nepodařilo se nám zajistit vstupní surovinu," zavzpomínal Čížek. Tak si řekl, že by do dávkovačů ve firmách mohl místo papíru dodávat tekuté mýdlo. Sortiment se pak rozrůstal. Do nového závodu v bystřické průmyslové zóně se výroba přestěhovala v roce 2006.

Vlastních výrobků má dnes Cormen v nabídce více než 250. "Umíme se postarat jak o personální hygienu zaměstnanců, tak o úklid a sanitace prostor či výrobních technologií," uvedl jednatel. Ve vývoji se firma zaměřuje na to, aby její výrobky byly co nejrychleji biologicky odbouratelné. "Druhý směr, kterým se snažíme zlepšovat, je obal," řekl Čížek. Cormen nabízí vratné kanystry. Začal je také nahrazovat sáčky, které v porovnání s kanystry obsahují i čtyřikrát méně umělé hmoty. Dalším trendem jsou přípravky s vyšší koncentrací. "Aby v nich bylo co nejméně vody, která zdražuje transport a skladování," vysvětlil.

Nynější přestavba umožní větší automatizaci výrobní části závodu s míchacím zařízením a navazujícími plnicími a balicími linkami. Firma bude podle Čížka brzo potřebovat také víc skladů. Závod má rovněž laboratoř na kontrolu kvality surovin a výrobků.