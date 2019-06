Výrobce medoviny: Zájem o kvalitní produkty stoupl, i když jsou dražší

Výrobce medoviny Jiří Bartoš ze Ptic u Prahy v poslední době registruje růst zájmu lidí o kvalitní produkty, i když se prodávají za vyšší cenu. Plánuje rozšířit výrobu. Nyní činí jeho roční produkce zhruba šest tisíc až deset tisíc litrů, vzrůst by mohla až na přibližně 30 tisíc litrů ročně. Nárůst produkce souvisí s plánovaným nákupem nového filtračního zařízení, které filtraci usnadní a zkvalitní. V provozu by mohlo být příští rok, řekl Bartoš.

"Lidé zjišťují, že je lepší si za něco připlatit, pokud jim to chutná, než vyloženě koukat jen na stránku ceny," míní výrobce medoviny. Podle něj většinou nelze dosáhnout vysoké kvality, pokud bude používat nejlevnější suroviny, například med, který nemá jasný původ a není zaručeno, zda je opravdu bez přidaných látek.

Kvasný proces medoviny trvá obvykle méně než měsíc, doba zrání je ale delší. "Některé druhy zrají půl roku, některé déle," uvedl Bartoš, který vyrábí tři druhy medoviny, kterou nijak dodatečně neupravuje, nepřibarvuje ani nedoslazuje. Loni jeho medovina zvítězila v nejprestižnější světové soutěži medovin zvané Mazer Cup v USA. Produkci zaměřuje mimo jiné na adventní období, vyrábí medovinu s ořechovou chutí, další druh získává chuť macerací dvacet druhů bylin a třetí vyráběná medovina, zvaná Vánoční, je dochucená směsí koření.

Medovinu Bartoš vyrábí už déle než deset let, od roku 2008 také včelaří, ve Pticích a okolí má desítky včelstev. Ke včelaření ho přivedl tehdejší nedostatek medu, proto mu kamarád doporučil, aby zkusil sám včelařit. "Nejdřív jsem to zavrhl, ale pak, když mi půjčil nějakou literaturu, tak jsem zjistil, že to třeba nebude až tak složitý, zkusil jsem si to a už jsem u toho vydržel," dodal Bartoš. Ročně vyrobí kolem jedné tuny medu, což ale pro jeho výrobu nestačí, a proto další med vykupuje od prověřených včelařů. U medu záleží nejen na kvalitě, ale i skladbě, tedy například, zda jde o jednodruhový, třeba akátový, nebo vícedruhový.