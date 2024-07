Výrobci hliníkových obalů Ball Aerosol ve Velimi loni stoupl zisk na 566 mil.Kč

Aktualizováno 20.07. 16:19Těžba na všech dolech černouhelné OKD by měla být ukončena na konci roku 2021 nebo 2022. O případném ukončení v příštím roce se rozhodne letos v říjnu podle... více

Kvůli pomoci OKD

Státní společnosti Prisko by měl stoupnout základní kapitál o 1,273 miliardy

Základní kapitál státní společnosti Prisko by měl stoupnout kvůli pomoci společnosti OKD o 1,273 miliardy korun. Na pondělním jednání by to měla odsouhlasit... více