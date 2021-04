Výstavba nákupních parků v ČR byla loni nad desetiletým průměrem

Výstavba nákupních parků v České republice byla loni podle analýzy společnosti Cushman & Wakefield nad desetiletým průměrem. Dokončeno či rozšířeno bylo 23 projektů s obchodní plochou přibližně 55 tisíc metrů čtverečních. Plocha všech nákupních parků v tuzemsku tak přesáhla hranici milionu čtverečních metrů, funguje tu přes 250 nákupních parků. Developeři se nyní zaměřují hlavně na menší města do 40 tisíc obyvatel. Nejvíce loni stavěli ve Středočeském kraji, na který připadá 27 procent vzniklé plochy. Společnost Cushman & Wakefield to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě.

Nákupní park neboli retail park označuje maloobchodní projekt na okraji města, zpravidla napojený na prodejnu potravinářského řetězce. Nabízí vždy alespoň tři obchody především se zbožím denní potřeby. Prodejny mají samostatné vchody přímo z parkoviště. Díky tomu se jim daří i za současné koronavirové krize a těší se zájmu developerů i investorů. Poslední stavební rozmach retail parků se uskutečnil v roce 2009, kdy bylo dokončeno asi 80 tisíc metrů čtverečních.

Nově loni vzniklo 14 nákupních parků, ve zhruba pětině případů šlo o rozšíření stávajících projektů, čtyři procenta představovala přestavba supermarketů či hypermarketů na retail parky.

Největším loni otevřeným nákupním parkem je RP Kolín Ovčáry s plochou 7500 metrů čtverečních, bez započtení plochy supermarketu. Nejsilnější výstavbu ve Středočeském kraji vedoucí týmu nákupních parků a pozemkových transakcí v industriálním týmu Cushman & Wakefield Martin Kubín vysvětluje dojížděním za prací do metropole. "Tamní skupiny obyvatel pracující v Praze představují významnou kupní sílu - dosahují vyšších příjmů a do zaměstnání dojíždějí autem. Zboží denní potřeby tak nakupují v dobře dopravně dostupných místech cestou domů z práce - ať už v blízkosti svého bydliště, nebo při opouštění Prahy. To nahrává vzniku nových retail parků v jejím širším okolí, loni například v Unhošti či Vestci," uvedl.