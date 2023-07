Vystupte z řady a začněte MBA studovat i Vy

Investice do kvalitního studia se vyplácí a v době rekordní inflace je jedinou zřejmě jedinou investicí, která se skutečně vyplatí.

Praxe navíc ukazuje, že téměř všichni absolventi postupují na vyšší pozice. Pražská European Business School SE, označovaná svými absolventy také zkratkou EBSchool, nabízí aktuálně jedinečnou příležitost profesního studia programů MBA. Pokud se ke studiu MBA rozhodnete, svoje know how předají i Vám.

Studium MBA jako účinná podpora kariéry

Mnohým zájemcům o profesní vzdělávání MBA, ať se již jedná o zkušené nebo začínající manažery, nebo o zájemce, kteří jsou zatím mimo manažerskou praxi, ale do budoucna by chtěli v managementu působit, se zdá, že by na studium neměli čas, nebo že je pro jejich praxi nadbytečné. Také představa o studia MBA však není, eufemisticky vyjádřeno, správná. Jak známo, každé období růstu a prosperity jednou skončí a to se nejen v naší zemi stalo a trvá. Budoucnost bude přát připraveným, tj. všem těm, kteří jsou ochotni pro svou kariéru udělat něco navíc, než ostatní. Všem, kdo se nebojí vystoupit z řady. Vystupte z řady a začněte studovat i Vy.

Bez profesního vzdělání MBA se do budoucna dlouhodobě neobejde nikdo, kdo nezastává svoji pozici ve firmě jen díky nestandardním kontaktům a protekci. V USA, které jsou vlajkovou lodí profesního vzdělávání, dnes není absolvování studia MBA při výběru manažerů na střední a vyšší manažerské pozice již ani výhodou, ale naopak nutností, kdy bez titulu MBA nemá uchazeč žádnou šanci proti něm, kteří daný titul mají. A pokud platí (byť snad do značné míry přehnaná) parafráze, že trend, který je v USA, je za pár let v Německu, a trend, který je v Německu, je za pár let u nás, měli by všichni manažeři nebo zájemci o manažerský post zbystřit.

Trendem je studovat paralelně vedle své každodenní práce či podnikání, případně si vytvořit studovnu doma a realizovat online studium.

EBSchool poskytuje vzdělání v programech MBA, BBA, DBA, MSc. a dalších.

Studium MBA je klíčem k úspěchu

Jedná se o jednu z nejprestižnějších profesních škol nejen v Praze, ale v České republice vůbec. Kvalitu manažerských programů MBA poskytovaných EBSchool mělo možnost poznat stovky manažerů z různých oblastí.

Absolventi studia MBA postupují na vyšší pozice nebo zakládají úspěšné firmy.

Na EBS získáte know how od těch nejlepších

Na EBS získáte Know how od těch nejlepších. Lektory jednotlivých manažerských programů jsou osobnosti, které mají předávání znalostí a zkušeností ve své vlastní profesní DNA, neboť drtivá většina z nich sama působila ve vedení firem. Lektoři na EBSchool tak při výuce propojují nezbytný teoretický základ s praktickou zkušeností ve firmách i vlastním podnikání. Pokud se ke studiu MBA rozhodnete, svoje know how předají i Vám. Vystupte z řady a začněte MBA studovat i Vy