Vývoz letos klesne až o desetinu, tvrdí exportéři

Letošní vývoz zboží z České republiky do zahraničí by mohl klesnout až o desetinu na úroveň čtyř bilionů korun z loňských rekordních 4,38 bilionu korun. Důvody poklesu exportu jsou především slábnoucí růst německé ekonomiky a nejistota v automobilovém průmyslu. Velkými riziky jsou brexit a možné uvalení cel na evropská auta dovážená do USA. Na Exportním fóru v Trutnově to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

"Za úspěch bychom v exportu letos považovali překonání hranice čtyř bilionů korun. Zatím to je syrový pesimistický odhad. Kolem pololetí budeme vědět víc," řekl Daněk. Slabší export bude podle něj znamenat i snížení kladné bilance zahraničního obchodu, a to z loňského plusového salda 403 miliard korun možná až na polovinu. Již loni bilance zahraničního obchodu klesla o 40 miliard korun.

Celoroční pesimistické očekávání zatím nenaplnily výsledky exportu v lednu, kdy vývoz zboží z ČR vzrostl meziročně o 3,5 procenta na 381 miliard korun. Podle Asociace exportérů však vývozu ve druhém čtvrtletí dojde dech a začne zpomalovat.

Znaky zpomalování jsou podle Daňka již nyní jasně viditelné v automobilovém průmyslu, na němž je českých export významně závislý. "Evropský automobilový trh je již nasycen. V roce 2018 registrace osobních vozidel v EU stagnovaly a v lednu 2019 meziročně poklesly o 4,6 procenta. Šanci pro český automotiv tak představuje jen to, že i nadále poroste českým automobilkám tržní podíl na prodejích aut v eurozóně," uvedl Daněk.

Ve snížení českého exportu se podle něj odrazí i razantní zpomalování výkonu čínské ekonomiky a pokračování vzájemné sankční politiky EU a Ruska. Příliš optimismu podle Daňka nedává ani vývoj velkých ekonomik Francie a Turecka. "Nejistota brexitu nahrává jen spekulantům, ale nenalévá klid průmyslu a exportérům. Nikdo neví, co bude, takže není se ani na co připravit," řekl.

Důležitý bude pro exportéry i další vývoj kurz koruny vůči euru. "Pokud se kurzu podaří setrvat poblíž stávající hodnoty, bude to pohlazení pro exportéry v období přicházejícího chladu," uvedl Daněk. Nyní kurz koruny vůči euru činí 25,8 Kč/eur. Slabá koruna přináší exportérům vyšší výnosy.

Ve slabším výkonu českého exportu se podle Daňka projeví i dlouhodobý nedostatek pracovníků v průmyslu. "Po dva roky jsme zápasili s včasným plněním zakázek, což samozřejmě iritovalo naše zákazníky, až jim došla trpělivost a přestali dávat nové zakázky," uvedl.