Washington odloží nebo zruší clo na některé čínské zboží

Americká vláda zatím nebude uplatňovat desetiprocentní clo na některé čínské zboží, které mělo začít platit od 1. září. U některého zboží pak clo dokonce zruší. Oznámil to Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR). Mezi produkty, kterých se týká odložení cla, jsou například mobilní telefony a laptopy. Clo bude zrušeno u zboží důležitého kvůli zdraví či národní bezpečnosti. Americké akciové trhy na zprávu reagovaly prudkým růstem.

Zavedení cla bude zatím odloženo do 15. prosince. USTR uvedl, že na seznamu zboží s odkladem cla jsou počítače, videoherní konzole, některé hračky, počítačové monitory a některá obuv a oblečení.

Oznámení USTR bylo zveřejněno krátce po zprávě, že si čínský ministr obchodu a vicepremiér Liou Che telefonoval s americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem a ministrem financí Stevenem Mnuchinem. O telefonátu informovalo čínské ministerstvo obchodu. Čína si podle jeho prohlášení na plánované zavedení cel stěžovala. Představitelé obou zemí se také dohodli, že si do dvou týdnů znovu zatelefonují.

Investoři do technologických firem zprávu o výjimkách přivítali. Dílčí index výrobců mikročipů v reakci na oznámení vzrostl téměř o tři procenta, akcie společnosti Apple pak přidaly více než pět procent. Hlavní indexy si připisovaly kolem dvou procent.

Americký prezident Donald Trump na začátku tohoto měsíce oznámil, že uvalí desetiprocentní clo na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu dosahuje 300 miliard USD (6,9 bilionu korun). To by znamenalo, že clu bude podléhat téměř veškerý dovoz z Číny do USA. Jako důvod prezident uvedl, že Čína neplní sliby, podle nichž bude nakupovat více zemědělských produktů z USA.