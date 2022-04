Z Ruska se do ČR dováží sedm procent černého uhlí, výpadek prý lze nahradit

Z Ruska se do České republiky dováží zhruba sedm procent černého uhlí. Rusko představuje čtvrtého největšího dovozce černého uhlí do České republiky, po Polsku, USA a Kanadě. Loni Česko z Ruské federace dovezlo přes 300 tisíc tun černého uhlí. Celkový dovoz činil zhruba 4,5 milionu tun. Výpadek dovozu ruského uhlí lze nahradit. Podle některých odborníků může větší problém tvořit případné omezení vývozu uhlí z Polska, které ruské uhlí také dováží. I tento výpadek lze prý ale nahradit.

Evropská komise v úterý navrhla pátý balík sankcí proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu, který počítá se zákazem dovozu ruského uhlí do Evropské unie.

"Podíl ruského uhlí na dovozu do EU je 49 procent. Na uhlí z Ruska je tedy EU závislá více než na ropě nebo plynu. Na zákaz dovozu uhlí bude nutné reagovat zejména snižováním jeho spotřeby, tedy rozvojem obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické efektivity budov či výrobních procesů," uvedl ve středu vedoucí programu Energetika v Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Podíl dováženého uhlí z Ruska lze podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy nahradit dodávkami z jiné země či zemí, než je Rusko. "Embargo na ruské uhlí v ČR samo o sobě nezpůsobí ani zdražení elektřiny, protože z černého uhlí už se elektřina vyrábí pouze v jediné elektrárně, Elektrárně Dětmarovice, kde navíc bude tato výroba z černého uhlí podle všeho již letos končit," uvedl Kovanda.

Dovezené černé uhlí se v ČR průmyslově využívá hlavně v podnicích na Ostravsku. Na Ostravsku, respektive Karvinsku také Česko těží vlastní černé uhlí, i když už jen v Dole ČSM ve Stonavě. "Ten patří státem vlastněnému podniku OKD. OKD ročně vytěží přes dva miliony tun uhlí. Z toho zhruba 1,5 milionu tun představuje uhlí koksovatelné a zbytek pak energetické černé uhlí. Těžba ve Stonavě ale nejspíše skončí také letos," uvedl Kovanda.

Odborníci upozorňují, že problematičtější může být spíše případné omezení dovozu uhlí z Polska, které přijde o uhlí z Ruska a své vlastní uhlí bude používat k vlastní spotřebě. Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka ze z Polska do ČR dováží 75 procent černého uhlí, z Kanady je pak přibližně osm procent. "Dovoz uhlí z Polska je pro ČR tedy klíčový, částečně by se dal nahradit vyšší produkci OKD a pak dovozem z Kanady a USA. Polsko má kapacitu na zvýšení těžby, takže snížení dovozu uhlí z Ruska by dokázalo překonat. Celá Evropa pak může zvýšit import uhlí ze Severní Ameriky, kde je dostatečně vysoká rezervní kapacita," uvedl Tomčiak.

Podle Koželouha se může snižovat spotřeba uhlí rozvojem obnovitelných zdrojů a zvyšováním energetické efektivity budov či výrobních procesů. "V metalurgii pak půjde o posílení recyklace a nahrazování železné rudy šrotem, který se bude tavit v elektrických pecích," uvedl. České hnědé uhlí situaci podle něj neřeší, černouhelné elektrárny a teplárny jej nemohou pálit.