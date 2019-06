Začíná hlasování o vítězích soutěže E.ON Energy Globe

Odstartovalo hlasování o vítězích 11. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe. V Praze dnes byly slavnostně představeny nominované projekty v pěti kategoriích. O vítězích soutěže bude nyní prostřednictvím online hlasování rozhodovat veřejnost. Hlasující mohou vyhrát auto ŠKODA SUPERB iV s plug in hybridním pohonem na tři měsíce zdarma. Češi už do soutěže celkem přihlásili 2 660 projektů.

"Když jsme před 11 lety se soutěží Energy Globe začínali, nebyl trvale udržitelný rozvoj a zelená řešení zdaleka tak populárním tématem jako dnes. Jsem rád, že doba se změnila a že lidé, a nejen ti z generace Z, se o životní prostředí aktivně zajímají a není jim lhostejné. V E.ONu tyto snahy dlouhodobě maximálně podporujeme a snažíme se inspirovat ostatní, a proto nás těší, že počet projektů soutěže Energy Globe rok od roku roste. Letos se jich přihlásilo 273," říká Martin Záklasník, generální ředitel E.ON v České republice.

Projekty letos soutěží v kategoriích Obec, Firma, Stavba, Vzdělávání a v nové kategorii Produkt. Odborná porota vybírala dva nejlepší počiny zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody v každé kategorii. Jednomu ze dvou nominovaných projektů mohou nyní lidé poslat svůj hlas.

"Kvalita přihlášených projektů každým rokem roste. Jde vidět velká snaha obcí a firem přicházet s dlouhodobě udržitelnými řešeními. V soutěži se odrážejí aktuální společenské trendy. Velmi znatelné bylo například téma recyklace a precyklace. Je vidět, že se lidé v České republice o tato témata více zajímají a uvědomují si důležitost dopadu lidské činnosti na životní prostředí," říká zástupkyně poroty Eliška Maršálková, členka Akademie věd ČR.

Celkového vítěze soutěže letos vybere stejně jako v loňském roce široká veřejnost, hlasování potrvá až do poloviny září. "Výběr celkového vítěze necháme znovu na široké veřejnosti. Máme letos mnoho zajímavých projektů, budeme rádi, pokud se s nimi lidé na webu soutěže seznámí a pomohou vybrat ten, který bude Českou republiku zastupovat na mezinárodním finále ve Finsku," vysvětluje koordinátorka celého projektu Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON. Porota bude ještě vybírat vítězný projekt v kategorii Nápad. Ta oproti ostatním kategoriím patří všem dosud nezrealizovaným projektům se zaměřením na úsporu energií či ochranu životního prostředí.

"Vítěze v této specifické kategorii budeme znát koncem letních prázdnin. Porota nyní pracuje na hodnocení projektů," dodává Glaserová. Vítěz získá šestiměsíční inkubační program v hodnotě 300 tisíc korun od partnera kategorie Nápad UP21.

Nominované projekty

V kategorii Obec porota ocenila severomoravské Mikolajice za využívání obnovitelných zdrojů energie. Obec využívá nejen klasickou fotovoltaickou elektrárnu s akumulací vyrobené elektřiny, ale též unikátní mikroelektrárnu WAVE na biomasu. Soupeřit bude s městem Vsetín, které se snaží zdokonalovat místní odpadovou infrastrukturu. Vybudovalo systém pro používání vratných nápojových kelímků a ve spolupráci s neziskovým sektorem vyrábí znovupoužitelné textilní sáčky.

V soutěžní kategorii Firma komisi zaujal projekt pohonu autobusu biometanem. Ten vznikl v brněnské čistírně odpadních vod při zpracování čistírenských kalů. Projekt je ojedinělou ukázkou komplexního energetického využití bioodpadu. Nominaci získala také mobilní úpravna vody na přívěsném vozíku. Jde o unikátní zařízení pro výrobu pitné vody, jehož technologie si poradí i s velmi znečištěnou zakalenou vodou třeba z kaluže a pitnou vodu poskytne už po dvaceti minutách od dopravy na místo.

Prvním projektem nominovaným v kategorii Stavba je mateřská škola v pasivním standardu v obci Sedlejov. Stavba moderní budovy zachovává původní charakter vesnické zástavby. Druhou nominaci získal projekt multifunkčního bytového domu Luka Living. Komplex je příkladem moderní a energeticky úsporné rezidenční stavby, jichž v Česku stále moc nenajdeme.

V kategorii Vzdělávání porota vybrala centrum ekologické výchovy a vzdělávání pro všechny generace Toulcův dvůr. Ten se snaží již 25 let vést děti i dospělé k odpovědnému vztahu k přírodě a společnosti. O vítězství ve své kategorii bude bojovat s Včelí Stráží. V tomto sdružení se děti a mládež po celé republice starají o záchranu včel a všech hmyzích opylovačů. Učí se chránit hmyz, přírodu a natáčejí včelařské návody, které sdílejí na internetu.

V nové kategorii Produkt se porotě nejvíce líbila aplikace pro záchranu nesnědeného jídla z restaurací a rozložitelné nádobí vyrobené z odpadu. Aplikace Nesnezeno.cz má pomoci v boji proti plýtvání s jídlem v gastro provozech. Spolupracující podniky mohou přes aplikaci prodat ve slevě zbylé porce jídla, které by jinak skončily v odpadkovém koši. O ocenění nej ekologický produkt bude soutěžit s materiálem společnosti ReFork, který je 100% rozložitelný v přírodě a slouží k výrobě ekologických kelímků, příborů, tácků a celé řady obalových materiálů. Společnost tak chce svým úsilím jednou provždy zatočit s jednorázovým plastovým nádobím.

Do hlasování o vítězích se zapojí veřejnost

Vítěze jednotlivých kategorií mohou lidé vybírat na webu soutěže www.energyglobe.cz až do 15. září 2019. "Ze všech hlasujících poté vylosujeme několik výherců, kteří získají auto ŠKODA SUPERB iV s plug in hybridním pohonem na tři měsíce zdarma, elektrokolo od společnosti svetelektrokol.cz nebo poukázky do Hornbachu," doplňuje Vladimíra Glaserová z organizačního týmu soutěže.

Letošní absolutní vítěz soutěže se stane majitelem prvního čistě elektrického sériového vozu ŠKODA CITIGOᵉ iV a k tomu dobíjecí stanice E.ON Drive. Dále získá voucher na systémové řešení od společnosti Buderus. Představitelé nejlepších projektů v jednotlivých kategoriích si odnesou vouchery na produkty či služby od společností ABB a Buderus nebo od projektového marketu Hornbach či finanční odměny od energetické společnosti E.ON.

Vítěze jednotlivých kategorií 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe se dozvíme na slavnostním vyhlášení 12. října 2019, které letos moderují Vladimír Kořen a Maroš Kramár a odvysílá jej televize ČT1.

Více informací o soutěži i hlasování je možné najít na webu www.energyglobe.cz.