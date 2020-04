Zájem o bio vejce roste, nejen o Velikonocích

V Česku fungují desítky ekologických farem, které vyprodukují několik milionů bio vajec. Na nezájem o ně si farmáři nemohou stěžovat. Lidé bio vejce kupují stále častěji, a to nejen před velikonočními svátky.

Na rozdíl od nosnic v konvenčních chovech mají slepice v režimu ekologického zemědělství mnohem více prostoru, mohou se pohybovat venku, hrabat, popelit se, sbírat ze země a krmit se přirozenou stravou spolu s krmením ekologického původu. V Česku funguje více než 40 ekologických farem, které chovají nosnice. Ročně vyprodukují na 3,4 milionu bio vajec.

"Zájem o ně určitě je. Stále více lidí vyhledává zdravé produkty z ekologického zemědělství," říká například Jitka Pyšková z Biofarmy Skřivánek v Lomci u Klatov. Podle on-line dotazování Seznam.cz Výzkumníka, do něhož se začátkem letošního března zapojilo více než tisíc osob starších 15 let, si Češi nakupování vajec od farmářů skutečně oblíbili. Někdy si je kupuje více než polovina lidí zapojených do průzkumu. S nákupem bio vajec pak má zkušenost více než třetina zákazníků.

Miliardy za biopotraviny

Přestože každoroční produkce převyšuje tři miliony, stále to představuje jen několik procent v celkové snášce vajec v Česku, která je zhruba 1,5 miliardy kusů. Ovšem například v Dánsku a ve Francii už podíl bio vajec na celkovém prodeji činí přibližně 30 procent, jak píše poslední Ročenka ekologického zemědělství. Lidé jsou ochotni za biopotraviny utrácet čím dál více. Poslední údaj hovoří o více než 3,3 miliardy korun, přičemž před deseti lety to byla asi polovina.

V této sumě jsou i bio vejce. "Veškerá vejce z ekologického zemědělství byla v roce 2017 tradičně prodána na domácím trhu, podíl prodeje v biokvalitě dosáhl 100 procent," uvádí se ve zmiňované Ročence ekologického zemědělství. Údaje z posledních let sice ještě nejsou oficiálně k dispozici, podle odborníků však i nadále platí, že prakticky všechna tuzemská bio vejce se prodají v Česku.

Vedle farmářů už běžně nabízejí bio vejce rovněž některé velké obchodní řetězce, například Tesco, Albert, Globus, Billa nebo Rohlík.cz.

Zdravější, výživnější

Podle Lucie Nemešová z České technologické platformy pro ekologické zemědělství mají vejce z biochovů zdravější složení. Například žloutky poskytují konzumentům více karotenů, flavonoidů a vitamínu E - významných antioxidantů, které jsou důležité pro zdraví. Nacházejí se v nich v podobných koncentracích jako u volně žijících ptáků.

Bio vejce mají rovně mnohem lepší podíl zdravých mastných kyselin. Podle Nemešové je to díky zdravější přirozené stravě. Tráva nebo jetel, kterou nosnice ozobávají, obsahuje třikrát až pětkrát více omega-3 mastných kyselin než krmné koncentráty. Podle Kateřiny Urbánkové ze Svazu ekologických zemědělství PRO-BIO obsahují bio vejce také více živin důležitých pro zdraví, jako jsou zinek, draslík, sodík nebo vápník.

"Vajíčka z biochovů jsou zdravější a mají lepší poměry důležitých látek díky přirozené stravě, kterou slepice mohou zobat. Nejenže mají volný výběh se zelenou trávou a sluníčkem, ale zdravý život slepic se také měřitelně projevuje v kvalitě vajec," dodala Lucie Nemešová České technologické platformy pro ekologické zemědělství. "Potvrdila to série měření, která porovnávala vejce z ekologického zemědělství a velkochovů."

I tak by se mohlo zdát, že výhodou velkochovů mohou být lepší hygienické podmínky. Když ale v Itálii před časem testovali skořápky na přítomnost bakterií, nenašli rozdíly mezi vejci z ekologického zemědělství a průmyslových velkochovů - lišila se ovšem vejce různých prodejců a značek. "Kontaminace bakteriemi tudíž závisí na tom, nakolik výrobci dbají na hygienu - nikoli jak slepice chovají," dodala Nemešová.