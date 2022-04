Zájem o online hypotéky strmě roste. Loni si Češi online sjednali úvěry za dvě miliardy korun

V loňském roce si Češi prostřednictvím on-line hypotečního bankovnictví hyponamíru sjednali úvěry na bydlení v celkovém objemu dvě miliardy korun. Oproti roku 2020 vykázal tento český fintech startup růst o 149 procent. Online hypotéky podle aktuálních dat hyponamíru uzavírají výrazně častěji muži než ženy. Poměrně překvapivé je, že vyřízení hypotéky přes internet není cizí ani starším žadatelům. Více než pětinu z celkového počtu sjednaných online hypotéky si loni uzavřeli lidé starší 45 let.

Stále více Čechů vyřizuje své finanční záležitosti on-line a ani hypotéky nejsou výjimkou. Fintech startup hyponamíru zaznamenal v loňském roce výrazný růst zájmu o zprostředkování hypoték na dálku, tedy přes internet a telefon. "V roce 2021 jsme sjednali celkem 572 on-line hypoték v celkovém objemu dvě miliardy korun. I když se na první pohled může zdát náš tržní podíl poměrně malý, klíčovým ukazatelem je pro nás meziroční růst. Při srovnání loňského a předloňského roku vzrostl celkový objem hypoték sjednaných on-line o téměř 150 procent. Rosteme tedy mnohem vyšším tempem než naše off-line konkurence," uvádí k obchodním výsledkům Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.

Přibližně v 70 % případů si Češi loni přes on-line hypoteční bankovnictví hyponamíru sjednávali nové hypotéky a ve zbytku se jednalo refinancování starších hypotečních úvěrů. Průměrná výše hypotéky na konkrétní nemovitost byla 3,5 milionu korun. V případě takzvaných hypoték bez nemovitosti byla tato částka nižší, a to 3,1 milionu korun (pozn. jedná se o situaci, kdy si zájemce nejdříve sjedná úvěr a až poté hledá nemovitost ke koupi). V roce 2021 byla průměrná délka fixace hypotéky šest let a průměrná úroková sazba 2,4 %. Většina zájemců s žádostí o hypotéku uspěla, pouze necelým 4 % klientů banka žádost o úvěr zamítla.

"Loni si on-line hypotéku výrazně častěji sjednávali muži. Pouze u čtvrtiny smluv figurovala na místě hlavního žadatele žena. Naše data také potvrzují, že sjednání hypotéky přes internet není pouze doménou mladých lidí. Více než pětina žadatelů totiž byla starší 45 let. Zájemci o hypotéku do 29 let zaujímali zhruba 15 %. Nejsilnější skupinou byli lidé ve věku od 30 do 34 let," dodává Miroslav Majer.

Fintech startup hyponamíru není pouhým zprostředkovatelem on-line hypoték, ale především takzvanou data-drive společností. Silný analytický tým neustále zpracovává dostupná data a snaží se v nich najít nové obchodní příležitosti. S cílem zefektivnit proces sjednání hypotéky také testuje a zavádí do praxe nové technologie. "V loňském roce jsme byli jedním z prvních finančních subjektů, který spustil podporu BankID při sjednávání hypotečního úvěru. Spustili jsme také novou hypoteční kalkulačku, která dává lidem rychlý přehled o předpokládaných parametrech budoucí hypotéky. Pokračovali jsme ve škálování a optimalizaci procesu sjednání hypotéky zdokonalením našich vlastních softwarových nástrojů. Zvýšili jsme míru automatizace za pomocí robotizace na vybrané části procesu sjednání," vyjmenovává klíčové změny Miroslav Majer.

V roce 2021 fintech hyponamíru výrazně zapracoval i na propagaci on-line hypoték. Nově například publikuje podcasty s hypoteční tematikou na kanálech Spotify, Google Podcasts a Apple Podcasts. Na YouTube mohou lidé sledovat pořad Hyponews. Nové klienty přinášela hyponamíru i spolupráce s předním realitním portálem Sreality.cz. Všechny tyto aktivity pomáhají rozšiřovat počet zájemců o on-line hypotéku.

"Očekávám, že podíl hypoték sjednaných on-line v letošním roce i dalších letech dále poroste. Sázíme na technologie a inovace, které proces vyřízení hypotéky ještě více zjednoduší. Zanedlouho bude standardem sjednání hypotéky na pár kliknutí z mobilu. Našim cílem je nabídnout tuto službu jako první," uzavírá Miroslav Majer.