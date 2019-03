Zákaz boeingů může potrápit provozovatele zájezdů TUI Group

Zákaz létání Boeingů 737 MAX může německého provozovatele zájezdů TUI Group stát až 300 milionů eur (7,7 miliardy Kč). Oznámila to v pátek společnost, která celkově provozuje zhruba 150 letadel, z toho 15 Boeingů 737 MAX. Dalších osm nových strojů 737 MAX pak má Boeing firmě ještě ke konci května dodat. Finanční ztráta jí vznikne náklady na nahrazování strojů a vyššími účty za palivo, napsal zpravodajský server BBC.

TUI oznámila, že dovolené svých zákazníků "zajistí". Pokud by Boeingy 737 MAX směly znovu začít létat nejpozději v polovině července, stálo by to TUI 200 milionů eur. Pakliže by to mělo být později, firma by prodloužila mimořádná opatření až do konce září, což by ji stálo dalších 100 milionů eur.

V případě obnovení letů do poloviny července by se provozní zisk TUI v aktuálním finančním roce snížil o 17 procent. V případě delšího výpadku by pak klesl dokonce až o 26 procent, spočítala si firma. Akcie TUI po tomto oznámení odepsaly na burze více než osm procent.

Na zemi zůstávají od tohoto měsíce všechna letadla firmy Boeing typu 737 MAX. Firma je nepouští do provozu poté, co jeden z těchto letounů provozovaný aerolinkami Ethiopian Airlines 10. března v Etiopii havaroval a na jeho palubě přišlo o život všech 157 cestujících. Stejný typ letadla společnosti Lion Air se zřítil loni v říjnu v Indonésii.

TUI Group je největší turistickou skupinou na světě, která působí ve 180 destinacích po celém světě. Ročně její služby využije kolem 27 milionů zákazníků. Firma sídlí v Německu, s jejími akciemi se obchoduje na londýnské akciové burze.