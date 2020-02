Zákaz veřejných zakázek nebude pro Metrostav likvidační, tvrdí analytik

Tříletý zákaz přístupu k veřejným zakázkám by pro Metrostav nebyl likvidační. Je to ovšem mnohem citelnější trest než peněžitá pokuta. Zákaz účasti by se ovšem dal obejít tím, že by se za Metrostav přihlašovaly do výběrových řízení jiné firmy. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Krajský soud v pátek potrestal firmu za údajný podíl v kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Největší stavební firma v Česku má zároveň zaplatit deset milionů korun. Rozsudek není pravomocný, Metrostav avizoval, že se odvolá.

"Zákaz činnosti ve veřejných zakázkách nebude pro tuto firmu likvidační. Ovšem likvidační může být pro zdraví státního rozpočtu," uvedl analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Podle něj by se při výběrových řízeních neúčastí největší stavební firmy v ČR snížila konkurence a zvýšily ceny zakázek. "Tyto zvýšené náklady pro stát přesáhnou státní příjem z desetimilionové pokuty během pár dní platnosti zákazu," doplnil analytik.

Analytik BH Securities Štěpán Křeček uvedl, že v případě platnosti rozsudku by Metrostav přišel o podstatnou část svých příjmů. Podle údajů společnosti IS loni zadala veřejná správa Metrostavu zakázky za 7,9 miliardy korun. Z dalších 11,5 miliardy bude mít podíl díky sdružení s jinými firmami. Metrostav byl na druhém místě za Eurovií CS. Objem zadaných veřejných zakázek pro stavební firmy v Česku loni meziročně vzrostl o 13,1 procenta na 210,4 miliardy korun. To bylo nejvíce za posledních deset let. V roce 2018 měl Metrostav celkové tržby 21,5 miliardy korun. Zhruba 30 procent jich vytvořil v zahraničí.

"Metrostav by se pravděpodobně pokusil zákaz účasti na veřejných zakázkách obejít. Lze si například představit, že místo něj se do výběrových řízení budou přihlašovat jiné společnosti, za které však v reálu bude Metrostav realizovat zakázky," dodal Křeček.

Krajský soud v Praze navíc uložil generálnímu řediteli Metrostavu Pavlu Pilátovi tříletou podmínku s odkladem na čtyři roky, třímilionový peněžitý trest a čtyřletý zákaz činnosti.

Obchodního náměstka Metrostavu Jiřího Anděla potrestal soud pětiletým vězením. Rozdíl v trestech pro Piláta a Anděla podle soudu vyplývá z rozdílné právní kvalifikace. Pilát byl totiž nepravomocně odsouzen za podplácení, Anděl mimo jiné za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Metrostav potrestal soud v souvislosti se zakázkami na rekonstrukci pavilonu v kolínské nemocnici a rekonstrukci části kladenské nemocnice za podplácení, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů Evropské unie.