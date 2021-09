Zákazníci zažívají zklamání kvůli slevovým akcím

Téměř polovina spotřebitelů se setkala s tím, že ceny zboží klesly skoro bezprostředně po jejich nákupu. Emoci, kterou to v nich zanechalo, popsali jako zklamání. Vyplývá z průzkumu změn spotřebitelského chování* zpracovaného pro společnost Hornbach. Toto zjištění bylo pro Hornbach impulsem, aby zákazníkům svých projektových marketů nabídl prodloužení záruky trvale nízkých cen až na dobu 30 dní po uskutečnění nákupu.

Společnost Hornbach se ve spolupráci s agenturou Ipsos rozhodla po pěti letech zopakovat výzkum chování spotřebitelů v České republice. Ten během srpna letošního roku zjišťoval změny nákupního chování spotřebitelů ve věku 18 až 65 let.

Jedním z nejvíce zarážejících zjištění je, že až 41 procent dotazovaných se setkalo se situací, kdy se cena jimi zakoupeného zboží výrazně snížila během velmi krátké doby od nákupu. 58 procent z nich tuto zkušenost popsalo jako zklamání či rozčilení, pobouření anebo podráždění. 15 procent si dokonce připadalo zneužitých a oklamaných. Za normální to naopak považuje čtvrtina z nich.

Srovnávání přímo na místě

Zatímco před pěti lety zjišťovali zákazníci rozdíly v cenách u různých prodejců zejména z pohodlí domova (ať už v letácích, nebo na internetu), nyní srovnávají ceny pomocí mobilních telefonů přímo v místě nákupu. Počet těchto lidí se téměř zdvojnásobil. "Již od počátku působení Hornbachu v ČR se raději než cestou slev ubíráme formou záruky trvale nízkých cen. To, že Hornbach garantuje trvale nízké ceny, není žádná novinka. Férové jednání a pocit jistoty nákupu za trvale nízkou cenu v okamžiku, kdy potřebuje zákazník, je pro nás prioritou a zvyšuje nákupní komfort našich zákazníků," vysvětluje David Kolář, marketingový ředitel sítě projektových marketů Hornbach.

Slevy zajímají, ale nejsou určující

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že i přesto, že třetina spotřebitelů slevy sleduje, tak valná většina (62 procent) zákazníků využije nabídky slev pouze občas. Oproti předešlému měření se počet osob, které slevy vůbec nezajímají, dokonce zdvojnásobil (ze dvou na čtyři procenta). Na druhou stranu, až 65 procent dotazovaných uvedlo, že s nákupem určitého zboží čeká až do chvíle, kdy se objeví ve slevě. "A to v Hornbachu díky trvale nízkým cenám nemusí - přeci nebudete čekat s opravou koupelny, až bude sprchový kout v akci, když ho potřebujete hned," doplňuje David Kolář.

Garance trvale nízkých cen

Síť projektových marketů Hornbach chování spotřebitelů reflektuje a přináší další revoluci ve službách zákazníkům. "Pokročili jsme v naší záruce trvale nízkých cen ještě o krok dál. Nově platí záruka trvale nízkých cen i na již zakoupené zboží. To znamená, že pokud by výrobek v Hornbachu do 30 dní od data nákupu zlevnil, vrátíme zákazníkovi rozdíl v ceně formou kreditu na jeho zákaznický účet Hornbach," uvádí David Kolář z Hornbachu a dodává: "Garance nízkých cen platí jak pro kamenné prodejny, tak pro on-line nákup v našem e-shopu." Kredit mohou zákazníci vyčerpat buď při svém dalším on-line nákupu, nebo při osobním nákupu v projektovém marketu.

*Společnost Hornbach zrealizovala společně s agenturou Ipsos průzkum monitorující spotřebitelské chování v ČR. Tracking výzkumu na slevy, který se uskutečnil v období mezi 11. a 21. srpnem letošního roku, zjišťoval posun v chování spotřebitelů po pěti letech na reprezentativním vzorku respondentů.