Zaměstnanci mohou čerpat až deset typů volna

Co nejdelší dovolená, osobní volno, vyvážený pracovní a osobní život. To jsou stále důležitější potřeby českých zaměstnanců. Dle šetření asociace ABSL, která v České republice sdružuje firmy z oblasti podnikových, IT a zákaznických služeb, proto firmy začínají svým lidem nabízet úplně nové typy volna. Vedle dnes již téměř standardních 5 týdnů dovolené a zdravotního volna, tedy sick days, se tak ve stále větší míře objevuje i sabatikl, věrnostní dny, tzv. happy days či neomezená dovolená. Celkem se v kancelářských oborech nabízí až 10 druhů benefitů spojených s volnem.

Popularitu těchto benefitů dokládá i průzkum personální agentury Grafton Recruitment. Vyplývá z něj, že například dovolená 5 a více týdnů je dokonce druhým a zdravotní volno čtvrtým nejžádanějším benefitem. V obou případech zájem zaměstnanců překonává 95 %. I proto dle průzkumu ABSL dodatečné placené dny volna svým lidem nabízí plných 77 % firem z oboru podnikových, IT a zákaznických služeb. Nejčastějším a také nejznámějším benefitem z této skupiny jsou tzv. sick days, neboli dny zdravotního volna, které zaměstnanec může využít, pokud se necítí dobře a nemusí k tomu dokládat žádné potvrzení o neschopnosti. Dle ABSL je zaměstnancům poskytuje 65 % firem a nejčastěji se jedná o 3-5 dnů v průběhu kalendářního roku. Stále častější je pak v kancelářských oborech i studijní volno.

Novinkou jsou happy days nebo věrnostní volno

Novým benefitem, který se začíná objevovat, jsou tzv. happy days, které zaměstnanci mohou využít pro narozeniny a oslavy s rodinou a fungují na podobném principu jako sick days. Ve většině případů se jedná o maximálně 3 dny ročně. Podobně pak některé firmy nabízí i volné dny na zařízení potřebných záležitostí na úřadech, v bankách či školách. Zajímavou novinkou je také věrnostní volno. To v nedávné době zavedlo pražské centrum inovací a podnikových služeb SAP Services spolu i dalšími členy skupiny SAP v České republice, kam patří SAP Ariba, SAP Concur a SAP ČR. "Na benefit s názvem Loyalty Leave dosáhnou všichni zaměstnanci již po třech odpracovaných letech. Konkrétní počet volných dnů pak záleží na délce působení v SAP a maximálně jde o 5 dnů za rok," vysvětluje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services.

Zkrácený pracovní týden i neomezená dovolená

U některých zaměstnavatelů se začíná objevovat i benefit v podobě neomezeného placeného volno, které by si dle průzkumu Grafton Recruitment přály téměř tři čtvrtiny pracovníků. V případě tohoto atraktivního benefitu je hodně důležitá důvěra v týmu a dodržení nastavených pravidel. Většinou mají firmy stanoveno, že nepřítomnost daného člověka nesmí nijak narušit chod týmu a dovolenou samozřejmě schvaluje jejich manažer. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že zaměstnanci jsou sami dostatečně zodpovědní a posoudí, zda si mohou volno vzít. Jednou z firem, která tento benefit začala poskytovat, je například výzkumné a vývojové centrum Pure Storage v Praze. Čerpat ji mohou jeho zaměstnanci po ukončení nějakého důležitého projektu a po dohodě se svým nadřízeným. Cílem je dočerpat energii a invenci pro další projekty.

V oboru se objevuje i snaha zkrátit pracovní týden. Umožňuje to například brněnské centrum společnosti Atlas Copco, kde zaměstnanci pracují o 2 a půl hodiny týdně méně, ovšem za plnou mzdu. "Pracovní týden máme zkrácený na 37,5 hodiny týdně, což ocení nejen rodiče s malými dětmi, ale všichni, kteří si cení volného času. Kolegům tak za rok vznikne téměř dalších 5 dnů volna, takový neoficiální 6. týden dovolené," říká Roman Pavloušek, ředitel finančního centra Atlas Copco Services.

Pracovní pauza ve formě sabatiklu jako prevence syndromu vyhoření

Určitou podobou dovolené je i sabatikl, který je známý zejména z akademické sféry jako až rok dlouhé volno pro přípravu vědecké práce, sebevzdělávání nebo psychohygienu. Tato forma volna se nyní objevuje i v tradičním firemním prostředí, obvykle však jde o kratší období, nejčastěji o 1 - 3 měsíce. O sabatikl žádají většinou lidé ve chvíli, kdy cítí, že od práce potřebují dlouhodobý odpočinek, nebo když chtějí cestovat a věnovat se více svým koníčkům. V mnoha případech jím lze předejít i syndromu vyhoření. I když se ve většině případů jedná o neplacené volno, někteří zaměstnavatelé poskytují sabatikl i částečně hrazený.

Se speciální formou sabatiklu pak přišla společnost SAP, která nabízí svým zaměstnancům tzv. Social Sabbatical. V rámci placeného dvoutýdenního volna mají lidé možnost pomáhat ve vybrané charitativní či neziskové organizaci. Více než dva a půl tisíce pracovníků v Praze a v Brně tak mohou využít svých dovedností i zkušeností a pomoci řešit výzvy, kterým čelí neziskové a sociální podniky. Zároveň tak mohou vystoupit ze zažité pracovní rutiny, rozšířit si obzory a získat inspiraci pro svou další práci. SAP Social Sabbatical v ČR proběhl poprvé v roce 2021.