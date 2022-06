Záporný reálný výnos vkladů u bank nezmění ani zvýšení sazeb ČNB

Reálný výnos všech spořicích i termínovaných bankovních vkladů je vzhledem k dvouciferné inflaci záporný a nic na tom nezmění ani středeční očekávané výrazné zvýšení úrokových sazeb České národní banky. Rychleji naopak banky reagují na růst sazeb zvyšováním úročení hypoték. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu.

Bankovní rada ČNB ve středu bude jednat o nastavení úrokových sazeb. Podle odhadů ekonomů zřejmě zvýší úrokové sazby až o 1,25 procentního bodu. Sazba by se tak dostala na sedm procent, nejvýše od roku 1999

"Ty nejlepší termínované vklady se úroky přibližují k současné úrokové sazbě, osm bankovních domů nabízí úrok pět nebo více procent," uvedl analytik Portu Filip Louženský. Velké banky si ale podle něj vysoké úroky podmiňují například investicí do svých produktů. Malé bankovní domy také nabízejí relativně vysoký úrok, ale podmínky často žádné nemají. Po středečním předpokládaném posledním zvýšení sazeb je možné očekávat rychlou reakci a zvednutí úroků na termínovaných vkladech hlavně ze strany menších bank, dodal.

Spořicí účty jsou tradičně pomalejší a ukazují neochotu hlavně velkých bank zvýšit sazby, upozornil Louženský. Z klientských vkladů tak masivně profitují, protože jsou schopny peníze půjčit jiným klientům s úrokem vyšším, než je hlavní sazba od ČNB. Úroky na spořicích účtech se pohybují obvykle od 0,1 do 4,5 procenta. Většinou přitom platí, že čím vyšší úrok, tím více podmínek. Některé banky mají vysoký úrok jen na částkách do 100 tisíc korun nebo musí být část vkladu zainvestována do produktů dané banky.

Menší bankovní domy mají podle Louženského naopak často jako hlavní podmínku například použití debetní karty, což je podmínka, kterou bez problémů splní každý, kdo občas nakupuje. Na zvyšování úroků na spořicích účtech banky obecně reagují velmi pomalu, a to na rozdíl například od termínovaných vkladů nebo hypotečních sazeb.

Úroky na jednodenních vkladech se v dubnu dostaly na 0,59 procenta, vklady s dohodnutou splatností na 4,16 procenta, data za květen v databázi ČNB zatím nejsou dostupná. Od srpna minulého roku setrvale klesal objem nových jednodenních vkladů domácností, což buď ukazuje na zhoršování finanční situace domácností, nebo na preferenci spořicích či investičních alternativ před běžným a spořicím účtem, podotkl analytik.

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů rostou vždy velmi rychle po oznámení zvyšování ze strany ČNB. Systém ČNB uvádí sazbu nových úvěrů na 3,86 procenta za měsíc duben, data za květen zatím nejsou dostupná. Hypoindex společnosti Fincentrum uvádí sazbu 5,71 procenta za červen a sazba se rychle zvýší v reakci na aktuální zvýšení. "Je pravděpodobné, že rada v srpnu novém složení již dále sazby zvyšovat nebude a v takovém případě se zastaví i zvyšování úrokových sazeb. Přehřátý hypoteční trh tak pomalu začíná ochlazovat," poznamenal Louženský.