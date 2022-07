Zastavení ropovodu Družba by znamenalo nedostatek pohonných hmot

Pokud by Rusko nyní zastavilo tok ropy ropovodem Družba, byl by výpadek dodávek pohonných hmot v České republice obrovský. Výjimka z takzvaného ropného embarga je tak pro Česko i další státy logická a nezbytná, míní oslovení odborníci. Při úvahách o ropném embargu je podle nich nutné si uvědomit, že ČR dováží množství pohonných hmot ze zemí, kde se právě z ruské ropy vyrábí.

Podle obchodního ředitele skupiny UCED a odborníka na novou energetiku Václava Skoblíka se do ČR dováží asi třetina paliv pro motorová vozidla. A to například ze Slovenska, které se vyrábí právě z ruské ropy z ropovodu Družba. "V případě, že by ropovodem Družba přestala do Evropy proudit ropa, na českém trhu by mohlo postupně chybět 50 až 60 procent potřebných pohonných hmot," uvedl Skoblík.

Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček potvrdil, že Česko není ve výrobě paliv zdaleka soběstačné. "Dovážíme primárně naftu ze slovenského Slovnaftu. Nicméně veškerá importovaná paliva se vyrábějí z ruské ropy, která do střední Evropy teče ropovodem Družba. Pokud by se tok zastavil, Česko by nebylo schopné ani ve střednědobém horizontu nakoupit paliva z jiných zdrojů. V případě tohoto scénáře bych očekával přídělový systém. O jeho případném nastavení by však bylo velmi předčasné spekulovat," uvedl Tyleček.

Ropa ropovodem Družba nadále poteče podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka díky vyjednané výjimce z ropného embarga. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy ropovodem Družba zásobujícím Česko, Slovensko a Maďarsko. Česko bude na rozdíl od ostatních zemí moci také až do prosince příštího roku dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU.

"Ropa tedy zatím přes Družbu poteče, pokud se dodávky nerozhodne zastavit samotné Rusko. Pokud by teď byl kompletně zastaven import přes Družbu, tak by byl výpadek pohonných hmot na českém trhu obrovský. Tento scénář je ale zatím málo pravděpodobný," uvedl.

Slovnaft podle Tomčiaka ale upozornil na jiný problém. "I když bude moci zpracovávat ruskou ropu, tak mu v příštím roce kvůli embargu výrazně poklesne export do západní Evropy. Slovenský, maďarský a částečně český trh jsou malé a nedokážou využít celou kapacitu rafinerii koncernu MOL. Tím pádem by musela být některá rafinerie odstavena, což by znamenalo výrazné snížení nabídky pohonných hmot ve střední Evropě. A kvůli embargu poklesne i nabídka pohonných hmot v západní Evropě," uvedl Tomčiak.

Západní Evropa podle něj nemá kapacity na to, aby vyprodukovala dostatek pohonných hmot pro pokrytí výpadku importu z Ruska a zemí, které zpracovávají ruskou ropu. "Tento stav bude udržovat velkoobchodní marže na zvýšené úrovni," upozornil.

Podle Skoblíka země, které dostaly výjimku z ropného embarga, získaly čas najít jiné dodavatele ropy i ropných derivátů. "Stejnou dobu navíc bude mít však i Rusko, aby našlo nové odběratele. Bylo by naivní se domnívat, že se to nepodaří. Rusko zajišťuje zhruba deset procent světové produkce ropy a všichni dobře vědí, že prodej ropy může Rusko přesměrovat do jiných zemí o dost snáz než prodej plynu. Potenciál zvýšení dodávek pro asijské země je pro Rusko veliký," uvedl Skoblík.

Náhrada výpadku dodávek ruské ropy zvýšením těžby ropy v jiných zemích je podle něj nereálná. "Volné kapacity mají pouze Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty (SAE). A i kdyby větší část ruských dodávek byla nahrazena, byly by ceny ropy mnohem citlivější na jakékoli zprávy o výpadku těžby v kterékoli zemi," dodal Skoblík.