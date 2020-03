Zástěry a roušky. IKEA vyrábí ochranné pomůcky pro nemocnice

Švédská společnost IKEA začala vyrábět ochranné pomůcky pro nemocnice, například zástěry a roušky. Největší maloobchodní prodejce nábytku na světě hodlá produkci postupně zvyšovat. Manažer nákupu Henrik Elm agentuře Reuters řekl, že poptávka po kancelářském nábytku jinak zůstává silná, protože mnoho lidí pracuje kvůli šíření koronaviru z domova.

Elm také řekl, že narušení dodavatelského řetězce se začalo mnohem více projevovat ve chvíli, kdy se koronavirus rozšířil do Evropy a do Ameriky, což vedlo ke komplikacím na hranicích nebo k jejich uzavření. IKEA ale podle něj byla na takové překážky připravena. Zásoby například rozložila do skladů na různých místech.

IKEA podle Elma neočekává nedostatek dřeva ani dalších surovin. Problémem je teď spíše to, kam uložit zboží, které už je na cestě na trhy, kde IKEA dočasně uzavřela své obchody.