Světový obchod se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku snížil o 0,3 procenta a letos zřejmě zpomalí roční růst na 2,6 procenta z loňských tří procent. Vyplývá to z výroční prognózy Světové obchodní organizace (WTO), která původně předpovídala na letošek zvýšení obchodu o 3,7 procenta.

WTO ve zprávě konstatovala, že závažím pro globální obchod jsou nová cla a odvetná opatření, slabší hospodářský růst, výkyvy na finančních trzích a přísnější měnové podmínky ve vyspělých zemích. V září WTO předpovídala, že růst světového obchodu se v roce 2018 zpomalí na 3,9 procenta ze 4,6 procenta v roce 2017.

"Vzhledem k tomu, že obchodní napětí je vysoké, nikdo by neměl být tímto výhledem překvapen. Obchod nemůže hrát svou plnou úlohu tahouna růstu, když existuje tak vysoká míra nejistoty," řekl generální ředitel WTO Roberto Azevedo. "Samozřejmě, ve hře jsou i další prvky, ale hlavním faktorem je rostoucí napětí. Myslím, že je zcela zřejmé, že velkou roli hraje napětí mezi Spojenými státy a Čínou," dodal. Dopad odchodu Británie z Evropské unie předpovědět odmítl.

Přestože objem obchodu v roce 2018 vzrostl jen mírně, v přepočtu na americký dolar stoupl o deset procent na 19,48 bilionu dolarů (447,16 bilionů korun), částečně díky 20procentnímu růstu cen ropy, uvedla WTO.

Očekává se, že objem obchodu se zbožím v letošním roce výrazně vzroste v rozvíjejících se ekonomikách s růstem vývozu o 3,4 procenta ve srovnání s 2,1 procenta ve vyspělých ekonomikách. Tato předpověď je však značně nejistá vzhledem k tomu, že letos očekávané zvýšení o 2,6 procenta je těsně nad polovinou předpovědi sahající od 1,3 ke 4,00 procenta. Skutečná míra růstu může být ještě vyšší nebo nižší, pokud by se napětí v obchodu dále prohloubilo nebo zmírnilo.

Hlavní ekonom WTO Robert Koopman poznamenal, že mohou přijít horší časy, pokud prezident USA Donald Trump uvalí vyšší cla na dovoz automobilů. "Obchod mezi USA a Čínou představuje asi tři procenta globálního obchodu a globální automobilový obchod zaujímá osm procent celkové světové obchodní výměny, takže si umíte představit, že dopad cel na vozy by byl větší než dopad americko-čínského obchodního konfliktu," řekl Koopman. Co se týče brexitu, ten by podle něho v nejhorším scénáři stáhl růst světového obchodu ke spodní hranici uvedeného rozpětí.