Závazky se plní. Vůči zákazníkům i pracovníkům

Obchodní řetězec PENNY MARKET, s více než 390 prodejnami nejširší retailová síť v tuzemsku, investoval v roce 2020 desítky milionů korun do ochrany zdraví svých zaměstnanců a zákazníků. Náročný rok, který se odehrál ve znamení pandemie nového typu koronaviru, zvládl PENNY se ctí. Své cíle dodržel jak z pohledu celé republiky, tak z perspektivy svých firemních cílů. Společnost otevřela osm nových obchodů a na 60 jich modernizovala. Celkově investovala do svého rozvoje stovky milionů korun.

Nyní, rok po přijetí prvních nouzových opatření s dopady na celou zemi a její ekonomiku, PENNY konstatuje, že se firma - stejně jako naprostá většina ostatních - dostala do stavů, které si nikdo loni na jaře nedokázal představit.

"Koronavirová krize nás opakovaně vystavila situacím, které jsme museli řešit doslova ze dne na den. Museli jsme se vyrovnat se zajištěním zásobování, zachování úrovně prodeje, a v neposlední řadě zajistit péči a ochranu zdraví našich zaměstnanců i zákazníků. Díky nasazení a přístupu všech zaměstnanců jsme všechny těžké situace zvládli se ctí. Pro mne byl rok 2020 zkouškou charakteru. Jsem hrdý na to, že máme tým, který dokázal, i v nelehké době plné změn v osobním i pracovním životě, zajistit naše služby na vysoké úrovni tak, jak jsou naši zákazníci zvyklí," zhodnotil uplynulé období Jens Krieger, generální ředitel PENNY Market.

Miliony pro přítomnost. V zájmu budoucnosti

Do boje s covidem-19 investoval řetězec desítky milionů korun. V průběhu jarní vlny jako jeden z prvních zajistil svým zaměstnancům ochranné prostředky. Celkem firma nakoupila na ochranu před nákazou přibližně 110 tisíc litrů desinfekce, 650 tisíc roušek, 75 milionů jednorázových rukavic. Všechny své prodejny vybavila ochrannými plexiskly (1600 pokladen) a automatickými desinfekčními přístroji.

Od vypuknutí epidemie zavedl PENNY mimořádné úklidy prodejen a desinfekci nákupních vozíků i košíků. Pro zaměstnance nabízel a nabízí po celou dobu, jako prevenci, zdarma citrusy, pomeranče, zázvor, čaje a další produkty na posílení imunity.

"Rok 2020 pro nás měl být rokem rozvoje a modernizace naší společnosti. Už na jaře se ukázalo, že bude především zkouškou našeho charakteru, stability a vnitřní síly. Ze dne na den jsme se museli vyrovnat s krizí, která přesáhla vše, co jsme si do té chvíle dokázali představit. I v takovou chvíli se nám podařilo zajistit pro naše zákazníky i naše zaměstnance bezpečné prostředí," zdůraznil Mathias Mentrop, jednatel PENNY.

Díky rychlé reakci, operativnosti a flexibilitě zvládl PENNY MARKET řadu opatření, která ochránila a stále chrání všechny kolem. "Naši lidé byli, jsou a budou v první linii, a nám se podařilo především díky nim splnit to, co od nás lidé očekávají: zajistit zásobování všemi produkty a prokázat, že se na nás mohou vždy a za všech okolností spolehnout. I přes složité podmínky jsme nepřestali myslet na budoucnost. Modernizací prošlo více než 60 našich prodejen. Otevřeli jsme osm zcela nových. S nadějí se díváme do budoucnosti, kdy překročíme hranici 400 našich obchodů. Míst, kde lidé nejen dostanou to, co potřebují, ale současně míst, kde se potkáváme," dodal Mathias Mentrop, jednatel PENNY.

400 prodejen? Už za pár měsíců

Otevřením osmi nových prodejen po celé republice se řetězec přiblížil hranici 400 prodejen s červenožlutým logem. Na jednu novou prodejnu je zapotřebí přibližně 32 tisíc cihelných bloků. Je položeno průměrně 1300 m2 dlažby, na každé prodejně se klade 8900 metrů silnoproudých kabelů.

Jako první se loni v lednu dočkali nové prodejny městského typu obyvatelé pražských Holešovic. Tento objekt je součástí kancelářského a nákupního Rosmarin Bussines Centra v Dělnické ulici. Ve stejný den se otevřelo zcela nové PENNY ve středočeských Řevnicích. Na začátku března zahájila na volném pozemku v centru města v Tyršově ulici v Týnci nad Labem třetí nová prodejna roku 2020. Byla navržena s netradičně členěnou několikastupňovou sedlovou střechou, díky níž dokonale zapadla do místní zástavby.

Zkraje prosince přibyly nové obchody v Netolicích, v Ivanovicích na Hané, Hořicích a Chocni. Poslední loňskou novou stavbou PENNY se stala prodejna v Rožmitále pod Třemšínem. V roce 2021 se jako první mohou těšit z nové prodejny občané středočeské Dobrovice nedaleko Mladé Boleslavi, která byla postavena za šest měsíců na místě bývalého pivovaru. Součástí tohoto projektu byly i úpravy okolí, které byly završeny výsadbou nových stromů.

Následně "dobyl" řetězec bránu do Krkonoš, pobočka v Jilemnici na příjezdu od Nové Paky posunula firmu dále k hranici 400 obchodů v Česku. "Zvolili jsme vzhled s využitím kamenného obkladu, který nám koresponduje s atmosférou města na vstupu do Krkonoš," řekl Mathias Mentrop, jednatel PENNY.

Maximální hranice, kam by se chtěl řetězec v počtu prodejen dostat, určena není. "V tomto roce budeme dále pokračovat v modernizacích a stavbě nových obchodů. Počítáme s tím, že jich letos otevřeme minimálně 10 nových, takže ve druhé polovině roku bychom měli otevírat ten čtyřstý. Plánujeme takto postupovat i v dalších letech," předeslal tiskový mluvčí PENNY Tomáš Kubík.

Odměny a bonusy za práci v první linii

Svým zaměstnancům poskytl PENNY MARKET, kromě bezpečí a ochrany proti koronavirové krizi, rovněž finanční jistoty. Od 1. března loňského roku zvýšil všem pracovníkům mzdy v průměru o pět procent. V průběhu jarní a podzimní vlny epidemie navíc dočasně zvedl hodinovou mzdu.

Jenom na mimořádných odměnách rozdělila firma mezi své lidi téměř 100 milionů korun. Kromě toho obdržel každý zaměstnanec dvakrát poukázky na nákup zboží v celkové hodnotě 5000 korun, což představovalo dalších více než 40 milionů korun.

Počet zaměstnanců se v průběhu roku, i díky nově otevíraným prodejnám, navýšil přes 200 na současných více než 5900 zaměstnanců. "Kritické chvíle, kterými jsme si prošli na jaře a na podzim a jimiž stále procházíme, ukázaly, jak zásadní je zdravá a silná ekonomická situace firmy. Díky tomu jsme mohli zajistit nejen bezpečné podmínky pro všechny naše zaměstnance, ale současně je i odměnit za nadstandardní výkony a přístup v krizové době," uvedl Radek Hovorka, jednatel PENNY. Ten v průběhu roku nastoupil na místo Martina Peffka, který přešel na novou pozici na centrále společnosti koncernu REWE.

Loni v listopadu, v době vrcholící podzimní krize, zvýšila firma všem zaměstnancům hodinovou mzdu o 10 procent, zaměstnanci obdrží také poukaz na nákup v hodnotě 3500 korun.

Od 1. března 2021 ocenil pak řetězec všechny své pracovníky v prodejnách a logistických centrech opětovným přidáním, tentokrát v průměru o tři procenta. Základní mzda pokladní na plný úvazek činí takto minimálně 25 tisíc korun.

"Poslední rok byl pro všechny velmi náročný, což si zaslouží spravedlivou odměnu. Bez našich kolegyň a kolegů bychom nedokázali zajistit bezproblémový chod naší společnosti," podtrhl Radek Hovorka, jednatel PENNY.

Mzdy navýšil řetězec za posledních pět let už posedmé, základní mzda pokladních vzrostla za tuto dobu o více než osm tisíc korun.

Pomoc potřebným, boj proti plýtvání

Ve svých dlouhodobých společenských aktivitách pokračoval PENNY i v obtížném roce 2020. Významnou měrou podpořil Českou federaci potravinových bank. Firma pro ni nadále zajišťuje zázemí v podobě centrálního skladu v Modleticích. Podpora v hodnotě 11 milionů korun řadí tuto potravinovou banku k evropské špičce. Kromě obvyklých dodávek potravin ve výši 60 tun věnoval řetězec potravinovým bankám také dva mimořádné dary potravinové pomoci v celkové hodnotě 6,5 milionu korun. To představuje dalších 100 tun pomoci potřebným.

Celkem tedy PENNY loni daroval přibližně 160 tun potravin, což dává dohromady 320 tisíc porcí jídla. "Důsledně bojujeme proti plýtvání, a současně potravinové banky podporujeme nejen dary. Trvanlivé potraviny, které jsou i po uplynutí minimální doby trvanlivosti stále vhodné ke konzumaci, shromažďujeme průběžně na všech našich téměř 400 prodejnách, a každý týden je dodáváme potravinovým bankám," popisuje Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality PENNY.

Za poslední tři roky doputovalo z firmy do potravinových bank takřka 350 tun potravin a drogistického zboží. To je přibližně 700 tisíc porcí jídla. V roce 2019 přispěl řetězec 57,5 tunami, o rok dříve 43,5 tunami. Sami zákazníci věnovali za tuto dobu prostřednictvím některé z 60 zúčastněných prodejen 83 tun pomoci. Nejžádanější jsou polévky, rýže a luštěniny, těstoviny, dětská výživa, konzervy, trvanlivé mléko, olej a základní a dětská drogerie.

"I nadále podporujeme seniory prostřednictvím Nadace Krása pomoci, která obdržela dary ve výši 1,4 milionu korun. Rozšířili jsme také svůj projekt na důstojné zacházení se zvířaty Animal Welfare z prasat a skotu na kuřata a pokračovali ve všech svých aktivitách ve zlepšování kvality života a ochrany životního prostředí," připomíná mluvčí PENNY MARKET Tomáš Kubík.

Na ochranu svých zaměstnanců zajistil PENNY MARKET 650 tisíc roušek a 75 milionů jednorázových rukavic.

Od vypuknutí epidemie zavedl Penny mimořádné úklidy prodejen a desinfekci nákupních vozíků i košíků.

O společnosti

PENNY MARKET je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil PENNY MARKET před 24 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje přes 390 prodejen, což je nejširší síť v Česku, a poskytuje práci více než 5800 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.

Zelené produkty

18 výrobků podle České cechovní normy

53 místních pekáren

14 položek masa a masných výrobků podle PENNY Animal Welfare Standard

2200 tun ovoce a zeleniny zachráněné díky produktové řadě Neobyčejné kousky

přes 390 prodejen v ČR

5 logistických center

5800 zaměstnanců

500 000 průměrný denní počet zákazníků