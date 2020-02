Zdražování potravin, alkoholu a bydlení ovlivnilo růst inflace, je nejvyšší za osm let

Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 3,6 procenta z prosincových 3,2 procenta. Jde o nejvyšší meziroční růst od března 2012. Růst inflace ovlivnilo hlavně zdražování potravin, alkoholu a bydlení. Podle analytiků se inflace bude výrazně nad třemi procenty pohybovat i v dalších měsících a nevylučují další zvýšení. Koruna ráno reagovala na údaje o lednové inflaci mírným posílením pod 24,80 CZK/EUR. Zůstává tak nejsilnější od podzimu 2012.

Na meziroční zvýšení cenové hladiny mělo v lednu výrazný vliv zdražení nájmů o 4,2 procenta. Lidé si připlatili také za vodné a stočné a za zemní plyn, který meziročně zdražil o 2,9 procenta. Ceny elektřiny byly v lednu vyšší o desetinu.

Další příčinou zrychlení růstu cen bylo zdražování potravin a nealkoholických nápojů. Například ceny vepřového masa stouply proti loňskému lednu téměř o pětinu, ovoce zdražilo o 14,7 procenta a uzeniny o 12,2 procenta. Ceny alkoholu stouply o více než pět procent.

Podle ekonomů se tak ve světle pátečních čísel jeví jako adekvátní rozhodnutí České národní banky z minulého týdne zvýšit úrokové sazby. Průměrnou inflaci za celý loňský rok nyní analytici odhadují na zhruba tři procenta, loni byla 2,8 procenta.

"V dalších měsících by ceny mohly ještě mírně růst, jelikož se do nich budou postupně promítat vyšší daně z tabákových výrobků, které se v lednu projevily pouze částečně. Inflace by se tak mohla v první polovině roku přiblížit čtyřprocentní hranici, ačkoli je možné, že vysoké ceny potravin budou mírně korigovat. Růst cen by tak měl dosáhnout svého letošního vrcholu v dubnu, poté by měla meziroční dynamika cen opět mírně zvolnit, nicméně zůstane patrně stále nad třemi procenty," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Skokový nárůst lednové inflace podle hlavního ekonoma Natland Petra Bartoně potvrzuje správnost překvapivého zvýšení úrokových sazeb ČNB minulý týden.

Meziroční inflace byla v lednu o 0,3 procentního bodu vyšší, než odhadovala Česká národní banka ve své prognóze. Podle centrální banky inflace většinu letošního roku setrvá nad třemi procenty a v prvním pololetí 2021 se sníží do blízkosti dvouprocentního cíle ČNB.