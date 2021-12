Vyvrcholením odborné části Dne TA ČR je on-line pořad alternující tradiční mezinárodní konferenci, který přinese střízlivý a informovaný pohled na Zelenou dohodu v tuzemském i evropském kontextu. Cílem je podívat se na zelené principy selským rozumem, ukázat příležitosti, které nabízí, a motivovat veřejnost, aby se na ně dívala jiným pohledem. V druhé části pořadu přispějí svým inspirativním příběhem zástupci firem Velux, LiKO-S, Skanska a Roman Pavela z VÚRV.

Konferenci nazvanou Zelená příležitost: nehledejme důvody, podívejme se na způsoby můžete sledovat 2. prosince od 10:00. Vystoupí na ní Petr Konvalinka, předseda TA ČR, Jukka Pesola, finský velvyslanec, Mika Antero Lautanala, zástupce týmu Business Finland, a Maroš Sovák, odborník na veřejné zakázky na evropské úrovni.

V úvodu se slova ujme předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka, který se nad daným tématem zamýšlí jako nad příležitostí, které bychom se měli chytit a využít ji. Evropa má šanci stát se leaderem v tomto úsilí a mohla by se stát příkladem pro svět. Zároveň cílem nás všech je udělat maximum pro to, aby se české firmy a výzkumné organizace dostaly na špičku technologií ve světě.

Finsko je světovým lídrem v plnění cílů udržitelného rozvoje. Důkazem toho je i fakt, že Univerzita Cambridge označila Finsko jako jedničku ve svém reportu udržitelného rozvoje pro rok 2021. Země má také v tomto ohledu velmi ambiciózní cíle do budoucna - do roku 2030 chce dosáhnout sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelné společnosti a do roku 2035 i uhlíkové neutrality. Jukka Pesola, finský velvyslanec, a MikaLautanala, zástupce Business Finland, hovoří v pořadu nejen na tato témata, ale snaží se inspirovat k odpovědnému chování v byznysu i osobním životě každého z nás.

Poslední vystupující nabídne svůj pohled na Zelenou dohodu z právního hlediska. Maroš Sovák je totiž odborníkem na veřejné zakázky na evropské úrovni. Během své praxe se zabýval zejména soutěžním, správním, pracovním, občanským a evropským právem.

V druhé části pořadu přispějí svými příběhy zástupci inspirativních firem, které naplňují principy odpovědného podnikání a vnímají jej nejen jako konkurenční příležitost, ale i jako přirozenou součást společenského přístupu k životu - Velux, LiKO-S, Skanska. Základní pilíře odpovědného a udržitelného zemědělství představí Roman Pavela z VÚRV. Unikátní pro všechny přítomné je, že ač každý působí v jiném odvětví, spojuje je odpovědný přístup.

Za LiKO-S, což je česká rodinná firma, která před dvěma lety slavnostně otevřela pod záštitou ministra životního prostředí "první živou halu na světě", vystoupí její zakladatel Libor Musil. Společnost VELUX, která v současnosti rozděluje každý rok okolo 49 % zisku na projekty podporující například rozvoj vědy a kultury nebo ochranu klimatu, představí Pavel Říman, ředitel výrobního závodu Velux - BKR ve Vyškově, a jeho kolega Ondřej Boreš. Petr Špaček v pořadu vystoupí za společnost Skanska. Ta se v letošním roce se umístila mezi sto odpovědnými firmami, a to nejen díky jejich přístupu a inovací ve stavebnictví, například v recyklování stavebních materiálů a jejich opětovného využití například při stavbách dálnic. Roman Pavela z VÚRV prozradí, jak správně a chytře přistoupit k zodpovědným principům v zemědělství.