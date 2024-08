Země živitelka letos přilákala 129.396 návštěvníků, nejvíce za 20 let

Agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích, který dnes skončil, navštívilo letos 129.396 lidí. Je to nejvíce za posledních 20 let. Loni přišlo 111.886 návštěvníků. Údaje o návštěvnosti ČTK poskytlo Výstaviště České Budějovice v tiskové zprávě.

Letošní jubilejní 50. ročník nabídl od 22. do 27. srpna i další rekordy, mezi nimi nejvýkonnější kombajn, kterých je na světě 15 a jeden je zapůjčený v Česku. Prezentovalo se více než 600 vystavovatelů. Letošní novinkou byl odborný program zaměřený na samořídící stroje, drony nebo umělou inteligenci.

"Letošní agrosalon Země živitelka přilákal neskutečný počet návštěvníků nejen díky svému 50. jubileu, ale zajisté i díky své odbornosti a doprovodnému programu. Máme velmi pozitivní ohlasy od našich vystavovatelů, a to nás nejen těší, ale zároveň zavazuje pro další ročník, který už nyní začínáme připravovat," uvedl předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin. V příštím roce se bude agrosalon konat od 21. do 26. srpna.

Během výstavy se hodnotila také letošní sklizeň. Žně byly jedny z nejrychlejších za poslední roky. Zemědělci sklidili 99,8 procenta obilovin a veškerou řepku. Úroda je podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nepatrně nižší než loni. Celková produkce obilovin dosáhla letos přes sedm milionů tun při průměrném hektarovém výnosu 5,87 tuny na hektar. "Ten je při porovnání s loňskem zhruba o dvě procenta nižší," uvedl Výborný.

Podle Agrární komory ČR (AK ČR) je to však druhá nejhorší úroda za posledních 12 let. Sklizeň řepky dosáhla 961.500 tun, tedy nejméně od roku 2003. Celkem podle komory přijdou zemědělci na tržbách za obilniny a olejniny o sedm miliard korun. "Říkal jsem, že zemědělství není v dobré kondici. Prvním problémem je počasí, které si nedokážeme objednat. Je to faktor, jenž nás hodně ovlivňuje, i když se mu snažíme přizpůsobovat. Dalším problémem jsou ceny. Chléb za poslední roky zdražil z 20 korun na 45 korun, ale výkupní cena obilí se nemění," uvedl prezident komory Jan Doležal.

Jarní mrazy způsobily zemědělcům nejvyšší škody za posledních 18 let. S bouřkami vyčíslila Generali Česká pojišťovna škody na více než 650 milionů Kč. Pojišťuje dvě třetiny českých zemědělců. "Celkový počet pojistných událostí je 1140. V případě jarních mrazů máme nahlášeno 142 pojistných událostí za 113 milionů korun. Jde o nejhorší čísla od roku 2006. V případě krupobití stačily pouhé dva týdny na přelomu června a července, během nichž jsme zaregistrovali 530 škod za 380 milionů korun," řekla manažerka zemědělského pojištění Generali České pojišťovny Alena Stiborová.

Premiér Petr Fiala (ODS), který navštívil výstavu hned první den, mluvil o nynějším meziročním snížení cen potravin v Česku zhruba o 3,8 procenta, což je nejvíce ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Pokles cen připsal tlaku vlády a zavedeným opatřením, jako je například snížená sazba DPH na potraviny. V předchozích letech ale potraviny zdražovaly, podle údajů statistiků se ceny potravin za poslední tři roky zvýšily u 12 ze 13 sledovaných položek o desítky procent. Ministr zemědělství Výborný uvedl, že ceny jsou nyní "v zásadě přiměřené" a další snižování už není možné. Poškodilo by to podle něj zemědělce.

Země živitelka prezentuje zemědělství napříč všemi jeho obory, vystaveny jsou novinky v zemědělské technice, myslivosti, rybářství, potravinářství, chovu hospodářských zvířat, výzkumu a vzdělávání.

"Speciálně k 50. výročí byla vydána kniha s názvem Fenomén Výstaviště a také pamětní mince, kterými byly oceněny významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj nejen Země živitelky, ale také samotného Výstaviště v Českých Budějovicích," uvedla jeho mluvčí Michaela Čeňková.