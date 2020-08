Zhruba milion OSVČ a společníků malých firem požádal o příspěvek

Finanční správa přijala 919 341 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) a 79 954 žádostí o vyplacení příspěvku společníkům malých společností s ručením omezeným, kteří byli postiženi dopady pandemie koronaviru. Drtivou většinu žádostí finanční správa vyřídila a vyplatila přes 21,8 miliardy korun.

Vyplývá to z informací, které zveřejnila na twitteru. O příspěvek bylo možné požádat do pátku 7. srpna.

OSVČ i společníci malých firem mohli do pátku žádat o příspěvek už jen za druhé období od 1. května do 8. června. Žádosti v prvním období od 12. března do 30. dubna finanční správa přijímala do 29. června. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

🔸 AKTUÁLNÍ data ke kompenzačnímu bonusu 🔸



✔Zpracované žádosti od společníků malých s. r. o.:

bonusové období 1⃣ ▫ 39 125

bonusové období 2⃣ ▫ 40 379



✔Zpracované žádosti od žadatelů OSVČ:

bonusové období 1⃣ ▫ 536 697

bonusové období 2⃣ ▫ 382 266 pic.twitter.com/LDaigHsgJw - Finanční správa ČR (@financnisprava) August 10, 2020

Od pátku zpracovává správa také žádosti o příspěvek zaměstnancům pracujících na dohodu, kteří byli postižení dopady pandemie koronaviru. Dosud přijala 802 žádostí a vyplatila 8,5 milionu korun. Pracovníci na dohodu mohou žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění.

Zároveň dnes MF oznámilo, že v pondělí pošle obcím 13,4 miliardy korun jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Jde o jednorázový příspěvek 1250 Kč na obyvatele. Zástupci obcí a krajů dříve kritizovali, že vyplácení bonusu pro OSVČ a společníky malých s.r.o. připraví místní samosprávy o příjmy z daní.