Zisk Nestlé Česko loni stoupl o 1,6 pct. na 578 milionů Kč

Zisk české pobočky předního světového výrobce cukrovinek Nestlé loni meziročně stoupl o 1,6 procenta na 578 milionů korun. Tržby klesly o cca 200 milionů korun na 10,5 miliardy. Hospodářské výsledky oznámili zástupci společnosti. Továrny v olomouckém závodu Zora a závodu Sfinx v Holešově loni vyrobily 64.017 tun cukrovinek a chlazených potravin za zhruba 5,1 miliardy korun, produkty za necelých 2,9 miliardy korun šly na export. K těmto dvěma závodům loni přibyla také výroba chlazených vegetariánských pokrmů Tivall v Krupce.

Zora vyrobila 41.063 tun čokoládových cukrovinek, z toho například bylo 908 tun tyčinek Kofila, 3689 tun tyčinek Margot či 6533 tun Studentské pečetě. Sfinx pak vyrobil 15.882 tun bonbónů, z toho například 1055 tun Lentilek či 9253 tun želé. Tivall v Krupce, jehož majoritním vlastníkem se stalo Nestlé loni, vyrobil 7 072 tun výrobků prodávaných pod značnou Garden Gourmet.

"Očekávám, že i letošní rok přineseme nové růstové příležitosti pro naši společnost, ať už se jedná o nové značky jako Garden Gourmet, YES! nebo Starbucks, či inovace ve stávajícím portfoliu, díky kterým si naši pozici v rámci českého potravinářství dál posílíme a budeme pokračovat v investicích v našich továrnách," uvedl generální ředitel Nestlé Česko Torben Emborg.

Kromě pochoutek vyrábí společnost také dehydratované potraviny Maggi, kávu a nápoje Nescafé, Caro nebo Granko, kojeneckou výživu Nestlé a Beba i krmivo pro domácí mazlíčky Purina, Friskies nebo Felix. Přes 91 procent exportu směřuje z firmy na trhy EU, hlavně do Polska, Velké Británie, Maďarska nebo Francie. Mimo EU společnost vyváží do Ruska, USA, na Ukrajinu nebo do Spojených arabských emirátů.

Společnost v posledních pěti letech dle svých vyjádření investovala do svých továren více než miliardu korun. "Hlavní investicí minulého roku bylo rozšíření závodu Tivall, čímž se zvýšila výrobní kapacita a vytvořil prostor pro nové výrobní linky. Investovaná částka byla na úrovni 700 milionů korun a jednalo se o největší jednorázovou investici Nestlé od privatizace. Další investice se týkaly především automatizace výroby," sdělili dnes zástupci společnosti.

Například konkurenční firmě Ferrero Česká za rok končící loňským srpnem meziročně vzrostly tržby o 13,6 procenta na 2,34 miliardy korun, z toho zboží za 1,5 miliardy korun prodala v ČR, zbytek byl vývoz na Slovensko. Zisk klesl o 16 procent na 46,5 milionu korun.

Mateřský švýcarský potravinářský koncern Nestlé v loňském roce zvýšil čistý zisk o 42 procent na 10,1 miliardy švýcarských franků (CHF; 229,7 miliardy Kč). K vysokému růstu přispěl prodej majetku, ale i zlepšení výkonu v Číně a Severní Americe, stejně jako zájem o kojeneckou výživu, oznámila dnes firma. Ta je největším producentem balených potravin na světě.

Spotřeba čokoládových cukrovinek v Česku se pohybuje dlouhodobě na podobné úrovni, Češi jich snědí v průměru necelé čtyři kilogramy za rok. Předloni se spotřeba podle posledních údajů Českého statistického úřadu zvýšila o 1,9 procenta na 3,8 kilogramu. O 3,7 procenta na 3,1 kilogramu se zvýšila spotřeba nečokoládových cukrovinek.