Zlákala nás představa lidí, kteří se napijí pitné vody ze vzduchu

Voda tvoří spolu se vzduchem základní podmínky pro existenci na Zemi. Společnost EuroClean, která je partnerem českého projektu S.A.W.E.R, na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, se na vodu specializuje víc než 20 let. Plány pro "žíznivý" arabský trh firma má, důležité bude najít obchodního partnera.

Jedním z výsledků inovačních procesů ve firmě je zařízení WatiMin, které dodává potřebné minerály do vody, již získává S.A.W.E.R. z horského pouštního vzduchu. K propojení obou záměrů přispěla náhoda. "Myšlenka přípravy vody ze vzdušné vlhkosti, to byl nápad komisaře české účasti Jiřího Františka Potužníka. Obrátil se s ním na ČVUT, tam zjistili, že je to zajímavé a vyrobili prototyp. Ten otestovali v poušti Sweihan na východ od Dubaje, kde se potvrdilo, že je tato technologie funkční a životaschopná a mohla by fungovat i ekonomicky. My jsme se připojili až ve chvíli, kdy se to vše chystalo na EXPO," líčí majitel a jednatel EuroClean Jaromír Šnajdr.

Angažmá firmy se odvinulo od toho, že S.A.W.E.R. umí sice vodu dodat, ale ta se podobá spíše vodě destilované. K tomu, aby se dala pít, jinými slovy, aby splňovala normy, jež se ve Spojených arabských emirátech podobají českým zvyklostem, musí být obohacena o minerální látky. "Představa, že by si návštěvníci EXPO mohli vyzkoušet, jak chutná voda ze vzduchu, byla opravdu lákavá. Proto jsme vyvinuli zařízení WatiMin, která dávkuje do vyčištěné a odfiltrované vody pomocí čerpadel směsi různých minerálů, které tam chceme mít," vysvětluje Šnajdr.

Celý proces je hotový prakticky ihned. Aplikace v Dubaji je přesto specifická. "Je tady jiná, vyšší vlhkost vzduchu než třeba v poušti, může za to blízkost moře. Pro WatiMin je to jeho první situaci přizpůsobené použití," dodává majitel a jednatel, podle něhož je na Zemi vody dostatek. Problém vidí v jejím znečištění, zejména tam, kde se odebírá z dolních toků. Česko je ve výhodě. "U nás pochází většina vody ze zdrojů na horních tocích, kde je znečištění minimální. Voda se tu dá většinou pít přímo z kohoutků, což není zpravidla mimo Evropu možné," připomíná majitel a jednatel.

EuroClean je majitelem několika průmyslových patentů, jeho typickým klientem je továrna, nemocnice, teplárna, hotel, pivovar či vinařství. "Zaměřujeme se na celý řetězec úpravy vody, od předložení problému od klienta přes analýzu a návrh řešení po stavbu celé technologie, aby splnila očekávání zákazníka. Jsme napůl inženýrská, napůl výrobní společnost. Máme rádi nestandardní problémy s vodou. Když je v ní něco, co tam být nemá, třeba když to způsobuje zmetky při výrobě, tak to nás zajímá," shrnuje šéf EuroClean.

Společnost působí kromě tuzemska prostřednictvím dceřiných firem na Slovensku a v Polsku. Arabský trh měla možnost poznat až díky přítomnosti na EXPO. "Dostali jsme se do oblasti, kde jsme předtím nepůsobili. Uvažujeme o několika projektech v Emirátech a Saúdské Arábii, které by naši účast na výstavě byznysově zhodnotily. Současně jde ve velké míře o prestiž," připouští Šnajdr. Výrobní náklady na pitnou vodu ze S. A.W.E.R. , který umí "odčerpat" ze vzduchu až 1000 l vody denně (voda k pití pro zhruba 500 lidí), jsou momentálně někde na úrovni balené vody. To je pořád dost, hledá se tudíž někdo, kdo by se zapojil a ujal se technologie obohacování vody o potřebné látky obchodně.

Pomyslný koktejl minerálů pro obohacení vody je tajný. Dalším vývojovým stupněm - po zdařilé spolupráci s pivovary, kde je nejdůležitější vstupní voda -, by mohla být vlastní minerálka nebo dokonce víno z vody. "Právě jsme dokončili jeden nový záměr, čističku pro největší domácí vinařství mezi malými, které produkuje víno z vlastních hroznů. U vína jde hlavně o odpadní vody, o hrozny a vodu z nich," naznačuje Jaromír Šnajdr.

Dalším firemním pilířem firmy EuroClean je dezinfekce vody, zejména pomocí chlordioxidu. Podnik a vyrábí vlastní generátory chlordioxidu OXCL, přičemž množství instalací potvrzuje jeho dominantní pozici na českém a polském trhu.