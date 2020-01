Změna ve vedení British American Tobacco

Štěpán Michlíček byl jmenován novým generálním ředitelem společnosti British American Tobacco (BAT) pro Českou republiku a Slovensko. Ve funkci nahradil Stevena Donaldsona, který se vrací do londýnské centrály BAT.

Štěpán Michlíček vystudoval ekonomii na Mendelově univerzitě v Brně a MBA na LIGS University v Praze. Od roku 2001 pracoval osm let ve Scandinavian Tobacco, z toho déle než čtyři roky jako ředitel marketingu a později jako generální ředitel pro Česko a Slovensko.

V roce 2008 nastoupil do oddělení marketingu British American Tobacco. V letech 2012 až 2014 pracoval v Londýně jako globální brand manager pro značku Rothmans a od roku 2014 až do konce loňského roku působil jako ředitel marketingu a prodeje BAT ve středoevropském regionu se sídlem ve Varšavě.

"BAT prochází největší transformací ve své historii - z původní tabákové společnosti se mění na společnost nikotinovou. Naše tradiční produktové portfolio, které v minulosti tvořily pouze cigarety, se za poslední dva roky rozrostlo o naše glo v kategorii zahřívaného tabáku

a nikotinové sáčky LYFT, které jsou jedničkou na českém trhu," uvedl Štěpán Michlíček.

"Mou prioritou bude další rozvoj a posilování inovací společnosti BAT v České republice a na Slovensku. Letošní rok bude pro tabákový průmysl ve znamení celé řady změn a novinek. Připravujeme se na očekávaný zákaz prodeje mentolových a klikacích cigaret s příchutí, které zmizí z pultů obchodů 21. května v rámci celé Evropské unie. V této souvislosti vnímám velký potenciál v přesunu spotřebitelů k našemu zařízení na zahřívání tabáku glo, na jehož tabákové náplně se zákaz nevztahuje. Budeme je i nadále nabízet s klikací kapslí nejen s mentolovou příchutí, ale i v dalších variantách," dodává Michlíček.

Štěpán Michlíček je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se věnuje rodině, plavání

a poslechu vážné hudby.