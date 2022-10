Změnu banky zvažuje 90 procent světových malých a středních firem. Důvodem je nedostatečná nabídka nových platebních služeb. Pocit, že pro banky nejsou důležití, je vede k uvažování o přechodu ke vstřícnějším inovativním firmám, takzvaným PayTech a FinTech. Vyplývá to ze studie World Payments Report 2022.

Obliba nových platebních metod, jako jsou okamžité platby, elektronické peníze, QR kódy, digitální peněženky nebo platby A2A (z účtu na účet), podle studie roste. Podíl nových platebních metod na celkovém množství bezhotovostních transakcí tvoří přibližně 17 procent. Do roku 2026 by to podle autorů studie mohla být čtvrtina.

Přestože na trhu panuje nyní rozkolísanost, na společnost dopadá recese i rostoucí míra inflace a nejistotu dále zvyšuje geopolitická situace, odvětví platebního styku podle studie zmíněným hrozbám odolává. Přesto se ukazují první mezery, jednou z hlavních je neschopnost bank poskytnout malým a středním podnikům stejnou podporu služeb, jakou nabízejí běžným spotřebitelům.

Ačkoli trh malých a středních podniků má nyní celosvětově hodnotu až 850 miliard amerických dolarů, i v postpandemickém oživení ekonomiky se podle studie tento typ firem potýká s problémy týkajícími se cash flow, hotovostních cyklů a provozní neefektivity. To u mnoha z nich brzdí další růst. Tradiční sféra bankovního odvětví však menší firmy často přehlíží a pozornost věnuje raději větším účtům korporací a retailovému trhu, uvedla studie.

"Malé a střední podniky jsou páteří růstu jak z globálního, tak samozřejmě i českého hospodářského růstu. Přesto patří k nejvíce postiženým současnou rozkolísaností trhu, který se ještě stále potýká s následky pandemických omezení a zároveň musí zvládnou překážky vzniklé konfliktem na Ukrajině, který ještě více zvýšil ceny komodit, dopravy i služeb. Banky a poskytovatelé platebních služeb musejí přenastavit své priority a přijít s inovativními platebními službami," upozornil manažer Capgemini Zdeněk Půlpán.

Banky v inovacích směrem k větší flexibilitě brzdí zastaralé systémy, míní autoři studie. S monolitickou, nepružnou a starší infrastrukturou se podle nich potýká více než čtvrtina bank. Tři čtvrtiny vedoucích pracovníků ovšem stále upřednostňují investice do udržování stávajících systémů v chodu před inovacemi, které by umožnily nové hodnotové nabídky, ukázala studie.

Studie Capgemini World Payments Report 2022 čerpá z poznatků z globálního průzkumu mezi malými a středními podniky, kterého se zúčastnilo 150 respondentů, a globálního průzkumu a rozhovorů mezi vedoucími pracovníky v oblasti bankovnictví a platebního styku. Toho se zúčastnilo 125 vedoucích pracovníků předních bank.