Značka Hyundai a české fotbalová reprezentace prodloužily partnerství

Jihokorejská automobilka Hyundai zůstává i nadále hlavním partnerem české fotbalové reprezentace. Spolupráce s patnáctiletou tradicí byla nově prodloužena minimálně do konce evropského šampionátu v červnu roku 2024.

Značka Hyundai tak bude i nadále poskytovat mobilitu představitelům českého národního týmu a FAČR. Ti mimo jiné využívají i vozy vyrobené ve výrobním závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech ve slezských Nošovicích, modely i30, TUCSON a KONA Electric.

"Spolupráce s českou fotbalovou reprezentací je naším klíčovým strategickým partnerstvím na českém trhu. Fotbal je v České republice nejpopulárnějším sportem a my jsme rádi, že naše prestižní spolupráce bude nejen pokračovat, ale dále se rozšíří," uvedl generální ředitel Hyundai Motor Czech Martin Saitz.

"Společnost Hyundai je v českém i mezinárodním fotbale etablovaná dlouhodobě. Pro nás je to záruka prestižní a oboustranně cenné spolupráce. Jsme rádi, že kromě reprezentačního áčka jako naší vlajkové lodi zajímají Hyundai i reprezentace žen a tým do 21 let. Věřím, že partnerství bude nadále úspěšné a společně oslavíme postup na mistrovství Evropy, které se příští rok uskuteční v Německu," poznamenal předseda FAČR Petr Fousek.

Hyundai je dlouholetým partnerem prvního týmu reprezentace a výběru do jednadvaceti let, nově však bude podporovat také českou ženskou fotbalovou reprezentaci.

"Vnímáme rostoucí popularitu ženského fotbalu ve světě, ale také překážky, jimž čelí zejména v českém prostředí. Proto jsme se rozhodli rozšířit naše partnerství i na českou ženskou reprezentaci a vyvineme úsilí směrem ke zlepšení podmínek našich reprezentantek a podpoře dívčího fotbalu v zemi," uvedl Jan Przyczko, marketingový manažer Hyundai Motor Czech.

"Reprezentace žen má za sebou v poslední době několik pozoruhodných výsledků proti velkým favoritům. Dalším velkým cílem pro nás je postup na mistrovství Evropy nebo světa, o což se budeme pokoušet i s Hyundai v zádech," řekl Erich Brabec, vedoucí Úseku ženského fotbalu FAČR.

Součástí prodloužení partnerství mezi značkou Hyundai a českou fotbalovou reprezentací je speciální společný projekt "Hrdě za repre s Hyundai" s prostorem Bez frází (www.bezfrazi.cz), který bude od května přinášet příběhy českých reprezentantů a reprezentantek, legend i dalších osobností domácího fotbalu. Projekt vyvrcholí knižním vydáním krátce před evropským šampionátem v roce 2024.

· Partnerství Hyundai a české fotbalové reprezentace bylo prodlouženo do roku 2024

· Hyundai vedle mužského A-týmu a týmu do 21 let nově podporuje také reprezentaci žen

· Značka Hyundai zůstává poskytovatelem mobility českého reprezentačního týmu

· Součástí spolupráce bude společný projekt s prostorem Bez frází