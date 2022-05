Známe vítěze národního kola Mattoni Grand Drink 2022. Vítězslav Cirok bude bojovat o titul mistra světa

Vítězem národního kola soutěže v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink 2022 se stal Vítězslav Cirok. S drinkem Happiness bude reprezentovat Českou republiku ve finále Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů, které proběhne v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

24. ročník národního nominačního kola barmanské soutěže Mattoni Grand Drink proběhl 2. května ve vyhlášeném karlovarském Becher's baru Grandhotelu Pupp. Karlovy Vary jsou také domovem minerální vody Mattoni, jež je nedílnou součástí všech soutěžních koktejlů a oficiální minerální vodou Mezinárodní barmanské asociace. "Díky své výjimečné chuti a vyváženému obsahu minerálů se Mattoni skvěle hodí do každého míchaného drinku. Proto nás těší, že partnerstvím se soutěží Mattoni Grand Drink můžeme podpořit barmany nejen v České republice, ale po celém světě. Soutěžní koktejly jsou navíc skvělou inspirací pro naše novinky," řekla Barbora Gavendová, manažerka značky Mattoni.

Úkolem soutěžících bylo vytvořit originální koktejl, který je trendy, inovativní, kreativní a zároveň nízkokalorický. Na jeho přípravu měli šest minut. Mezi deseti soutěžícími odbornou porotu nejvíce zaujal koktejl Happiness barmana Vítězslava Ciroka, jenž působí jako Bar & Beverage Manager právě v karlovarském Grandhotelu Pupp. "Z výhry mám velkou radost a těším se, co přinese finále! Loni se ho zúčastnil můj kolega Honza Šebek. Tak jsem si řekl, že se tentokrát přihlásím já, aby měl Becher's bar i letos svého reprezentanta. Naposledy jsem soutěžil asi před pěti lety a Mattoni Grand Drinku už jsem se zúčastnil několikrát, ale do finále jsem se nedostal. A letos mi téma opravdu sedlo. Posledních pár let se totiž zajímám o udržitelnost, ekologii a zdravý životní styl. Stejnou filozofii má i značka Mattoni a Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů. Můj soutěžní drink je v zásadě jednoduchý, takže ho lze namíchat i na různých festivalech pro větší množství lidí. V překladu se jmenuje Štěstí a je inspirovaný zdravým životním stylem, který spojuje zdravé tělo, mysl a ducha," popsal Cirok po postupu do světového finále.

Soutěž Mattoni Grand Drink za dobu svého konání získala skvělou pověst a je dokonce považována za jedno z nejlepších barmanských klání na světě. "Opakuje se to každým rokem. Soutěžící, prezidenti národních barmanských asociací i členové vedení Mezinárodní barmanské asociace pozvaní na světové finále, ti všichni po jeho skončení nadšeně děkují a uvádějí Mattoni Grand Drink jako vzor perfektně zvládnutého barmanského eventu. V covidovém roce 2021 šlo dokonce o největší akci pod záštitou Mezinárodní barmanské asociace, kterou se ve světě podařilo uspořádat. Mám radost, že se na světovém šampionátu dlouhodobě daří i českým soutěžícím. Honza Šebek loni vybojoval třetí místo. Letošní reprezentant Vítězslav Cirok má určitě také šanci obsadit ve finále jednu z čelních příček," doplnil prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

Finále 11. Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se uskuteční v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Nejlepší barmani zabojují o titul mistra světa v sobotu 2. července v Mattoni Life Baru u karlovarského Vřídla.