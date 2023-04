Znáte termíny pro podání přiznání k dani z příjmů a přehledů OSVČ?

Zkraje tohoto roku byly všem subjektům vedeným v registru osob povinně zřízeny datové schránky. Největší díl těchto osob představovaly podnikající fyzické osoby (OSVČ) a právnické osoby, které ji dosud neměly, zejména SVJ, spolky, nadace apod.

Uvedená skutečnost pro tyto osoby znamená, že se jim automaticky prodloužila lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů z 3. 4. 2023 na 2. 5. 2023, přičemž je podání přiznání nutno učinit již výlučně elektronicky - buď prostřednictvím datové schránky, nebo za pomoci elektronického podpisu.

Možnost podat přiznání k dani z příjmů v papírové podobě tak zůstala pouze těm fyzickým osobám, které nejsou živnostníky. Bude se jednat o osoby, které nemají příjmy podle § 7 zákona o dani z příjmů, tedy o ty, které dosáhly svých příjmů nikoli z podnikání, nýbrž z pronájmu, kapitálového majetku a z tzv. ostatních příjmů.

Existuje ještě jedna možnost, jak termín pro podání prodloužit, a sice učinit tak prostřednictvím daňového poradce. V takových případech se termín posouvá na 3. 7. 2023. Postačující je, když OSVČ, resp. statutární orgán právnické osoby podepíše plnou moc daňovému poradci a ten ji pak přiloží k jím elektronicky podanému přiznání, netřeba tedy plnou moc před podáním ukládat u správce daně.

Podnikající fyzické osoby, které jsou povinny podat do 2. 5. 2023 přiznání k dani z příjmů, mají též povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně přehledy o příjmech a výdajích, a to do 1. 6. 2023. Vznikne-li jim nedoplatek na pojistném, musí jej jmenovaným institucím uhradit do 8 dnů po podání přehledu.

Pokud bude přiznání k dani z příjmů podáno daňovým poradcem, termín pro předložení přehledů nastane 1. 8. 2023 a pro úhradu nedoplatků opět do 8 dnů od podání.

Upozorňujeme, že termín pro úhradu případných nedoplatků za rok 2022 nastává do 8 dnů od podání přehledů. Neznamená to tedy, že byly-li by přehledy podány dříve než 1. 6. 2023, resp. 1. 8. 2023, tak lze nedoplatky uhradit až 9. 6. 2023, případně 9. 8. 2023.

Shrnutí připravil: Petr Kchimel, daňový poradce skupiny Grinex.