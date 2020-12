Znovuotevření obchodních center proběhlo ráno v Praze v poklidu

Davy na otevření pražských obchodních center ve čtvrtek ráno nečekaly. Lidé, kteří po zahájení provozu přišli, mířili hlavně do salonů krásy, pro vánoční dekorace nebo do kaváren. Přestože v nákupních centrech musejí nadále zůstat zavřené dětské koutky, mezi prvními do vybraných center dorazili rodiče s malými dětmi.

V pražské Galerii Butovice začal provoz velmi klidně, v obchodech téměř žádní zákazníci nebyli. Prodejci, kteří se evidentně těšili znovu do práce, je s úsměvem vyhlíželi před prodejnami.

Větší pohyb byl v nedaleké Metropoli Zličín. Před centrem lidé vybírali vánoční stromky či jmelí. Uvnitř centra měli plné ruce práce manikérky, kadeřnice a holiči. Více zákazníků bylo v prodejně s bytovými a dekoračními předměty. U vstupů do všech obchodů visí informace, kolik lidí v ní může najednou nakupovat. Vláda stanovila limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Do menších prodejen se tak zpravidla vejde kolem deseti lidí, do těch větších je to až kolem stovky zákazníků.

Mnohem větší ruch byl hodinu po otevření u obchodního domu IKEA na Zličíně, kdy se v něm podle informací na webu společnosti nacházelo kolem 800 zákazníků. IKEA omezila kapacitu svých poboček, konkrétně na Zličíně může v jednu chvíli nakupovat nejvýše 1050 lidí. Nábytkářský řetězec zákazníky vyzval, aby přicházeli hlavně za cílenými nákupy, pokud možno bez dětí. Stejně jako do obchodních center i tam přišlo mnoho rodičů s ratolestmi. Zkontrolovat situaci v tomto obchodním domě hodlá ve čtvrtek také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který se vypraví do více pražských prodejen.

Na Sofijském náměstí v pražských Modřanech stála před 10:00 fronta asi 20 lidí před prodejnou sítě Pepco, která nabízí oblečení a výrobky pro domácnost. "Jdu se podívat na nějaké zimní oblečení pro malého syna, mají je tady často levné," řekla čekající zákaznice Jitka. U dalších dosud zavřených obchodů na náměstí se fronty netvořily.

Všechny obchody se ve čtvrtek po zhruba šestitýdenní nucené pauze mohly znovu otevřít. V prodejnách platí omezení počtu zákazníků na plochu, jídelní zóny v obchodních centrech mohou fungovat jen pro výdej občerstvení s sebou. V obchodech platí povinnost nošení roušek, dodržování dvoumetrových rozestupů a u vstupů je žádána dezinfekce rukou.

Kromě obchodů mohly ve čtvrtek fungování obnovit také služby, hotely pro rekreační účely, v omezeném režimu i restaurace. Otevřela s fitness centra, bazény, wellness a sauny.