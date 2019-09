Zoot rozšiřuje výdejny do regionů, kdo dominuje online trhu?

Internetový obchod s módou Zoot chce rozšířit v regionech síť svých partnerských výdejen. V příštích měsících bude cílit zejména na města kolem 20 tisíc obyvatel. ČTK to řekl mediální zástupce Zootu Tomáš Holý. Zoot loni nezvládl financování, zadlužil se a dostal se do potíží. Z průzkumu o českém trhu, který v úterý představila konzultační společnost Acomware, vyplývá, že Češi nakupují módu na internetu nejvíce u společnosti H&M a zadlužený Zoot v trojici e-commerce dalších největších hráčů dohání německý e-shop About You.

"U About You je to dané investicemi, které plynou ze zahraničního kapitálu. Jsou tam cenové pobídky a naprosto zásadní je i mediální aktivita," řekl ČTK konzultant Pavel Čihák z Acomware. Ta výzkum připravila s agenturou Ipsos a Vysokou školou ekonomickou. Vyplývá z něj také, že oblečení nakupuje po internetu již 77 procent Čechů, mezi prodejci přitom dominuje H&M.

Následující trojlístek e-commerce hráčů - Zoot, About You a Zalando - prodávajících oblečení oslovuje podle výzkumu přibližně 11 až 15 procent českých zákazníků. Podle Čiháka průzkum ukázal, že z této trojice si pomalu buduje dominantní pozici About You. Ten vstoupil na český trh teprve loni na podzim. Zásadní pro volbu e-shopu jsou podle výzkumu Acomware slevy a možnost bezproblémově vrátit zboží, tedy to, aby spotřebitel zpáteční dopravu neplatil a vrátily se mu za zboží peníze. Také Zoot si chce udržet zákazníky, a proto zavedl dopravu zcela zdarma.

V rámci expanze do regionů chce Zoot podle svého ředitele Lukáše Uhla vydávat zboží prostřednictvím jiných zavedených obchodů s módou. Zatím jich je pět - v Novém Městě nad Metují, Písku, Příbrami, Strakonicích a Frýdku-Místku. "Zůstane jim název Výdejna radosti ZOOT," uvedl Uhl. První svou kamennou prodejnu přitom Zoot otevřel na konci srpna v pražském obchodním centru Černý Most.

Dluhy Zootu dosahují zhruba 761 milionů korun. Má reorganizační plán, který chce využít k očištění, podle soudu ho má předložit až na konci října. Plán také počítá s tím, že nezajištění věřitelé by měli získat deset procent ze svých pohledávek. Věřitelé z řad stávajících akcionářů a zakladatelů firmy nedostanou nic. Až začne plán platit, vstoupí do firmy nový investor - investiční skupina Natland, největší věřitel Zootu. Ta zatím půjčuje dlužníkovi peníze. Své pohledávky pak kapitalizuje a výměnou získá kontrolní podíl.