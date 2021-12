Zpět do kanceláře s běžnou pracovní dobou chce jen 14 procent Evropanů

Pouze 14 procent evropských zaměstnanců se chce vrátit do kanceláře s klasickou pracovní dobou, to je od devíti do pěti. Více než polovina z nich tvrdí, že díky práci z domova, která se rozmohla za pandemie, se stali efektivnějšími. Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněného průzkumu mezi 14 tisíci Evropany, který nechala vypracovat společnost Samsung Electronics a poradenská firma The Future Laboratory.

Takzvaný hybridní model práce, tedy zčásti doma a zčásti z kanceláře, má ale i svá úskalí: více než čtvrtina respondentů má pocit, že pracuje neustále, popřípadě se práci věnují dlouho do noci.

Průzkum také ukázal, že 83 procent pracovníků hledá u svých zaměstnavatelů větší podporu, která by jim pomohla sladit pracovní a osobní život. Loni v Evropské unii obvykle z domova pracovalo asi 12 procent zaměstnaných lidí, zatímco před pandemií to bylo kolem pěti procent, vyplývá z údajů statistického úřadu Eurostat.

Dvě třetiny dotazovaných Evropanů k usnadnění hybridního způsobu práce provedly úpravy v domácnosti, anebo to plánují. Někteří z nich si například doma zařídili kancelářský prostor. Přestěhovat se rozhodlo 41 procent dotazovaných.

V průzkumu největšího světového výrobce paměťových čipů a chytrých telefonů Samsung uvedlo 51 procent respondentů, že jim technologie pomáhá stanovit hranice, například mobilní budíky nebo aplikace pro správu času.

"Je pravděpodobné, že technologie vstoupí do sledování našeho duševního zdraví a štěstí, stejně jako do našeho fyzického zdraví. Chytrá zařízení se stanou našimi asistenty pro dobrou pohodu," řekl výkonný ředitel dánského Institutu pro výzkum štěstí Meik Wiking. Institut spolupracuje se Samsungem na výzkumu budoucnosti práce.