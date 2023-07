7 tipů, jak zvládnout nebezpečná horka se psem

Horké letní teploty mohou být nebezpečné nejen pro člověka, ale stejně tak pro vašeho zvířecího přítele. Němá tvář si nedokáže říci o vodu ani upozornit, že jej v tom rozžhaveném autě nemáte nechávat. Buďte ke svému mazlíčkovi vnímavější a všímejte si jeho potřeb. Připravili jsme několik tipů, jak se o psa postarat v parném létě, abyste předešli případnému neštěstí.

Hydratujte

Voda, voda a zase ta voda. Zabezpečte svému pejskovi dostatečný přísun čerstvé a čisté vody. Po celý den by měl mít k dispozici misku s čerstvou a čistou vodou, aby byl dostatečně hydratovaný. Pokud máte misky s vodou nejen doma, ale třeba i na zahradě, dbejte, aby byly vždy pečlivě umyté a čisté, než do nich vodu nalejete. V horkém počasí se totiž rychleji množí bakterie. Zamezte psovi pití vody z kaluží či z nečistých vodních toků nebo nádrží. "Vhodné je mít s sebou vždy cestovní misku, kterou snadno kdekoliv naplníte čistou vodou, a psovi tak zajistíte dostatečný přísun tekutin. Vyzkoušejte omyvatelnou a velmi dobře skladnou cestovní misku Aminela," doporučuje Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.

Tip: Pokud přijdete s z delší procházky a pes je žíznivý, nalijte vodu spíše vlažnější a nechte ho pít postupně, aby pak vypitou vodu nevyzvracel.

Venčete ráno a večer

Horko se během dne může vyšplhat k vysokým, až tropickým teplotám. V tu dobu je nejlepší omezit jakoukoliv aktivitu a nechat psa v klidu doma. Přemýšlíte-li, že ho vezmete na procházku, raději ji odložte na podvečer, kdy už nebude vše rozžhavené. Vhodné je venčit v brzkých ranních hodinách okolo 6.-7. hodiny ranní a pak až na večer okolo 19-20 hodin. Jestliže ale je nutné psa vzít v mezičase ven, vyvenčete ho jen na pár minut a ideálně na trávníku.

Ochlazujte psa

Někdy se stane, že i doma má člověk nesnesitelné horko, a ani pejskovi to nemusí dělat dobře. "Skvělou volbou jak jej ochladit je mokrý studený ručník nebo speciální podložka, kterou vložíte do mrazáku a v případě potřeby rozprostřete na zem. Pes na ní může spokojeně odpočívat a ochlazovat se," radí Pučálka. Pokud je váš pes milovník vody a koupání, pořiďte mu psí bazének, který se pohodlně vejde na zahradu, ale i třeba na terasu či větší balkón. Když nemáte dostatečný prostor, postačí napuštění vany či ochlazení pejska lehkým osprchováním. Vždy začněte ale sprchovat příjemnou vlažnou vodou, nikdy ne studenou, nebo dokonce ledovou!

Omezte cestování

Pes a auto v letních měsících nemusí být přílišní parťáci. Psovi rozhodně neprospívají otevřená okna, ale často ani zapnutá klimatizace. Vhodné je omezit přesuny autem, ale i třeba vlakem. Když už ale nebudete moci jinak, vždy když automobil opustíte, vezměte psa s sebou. Nikdy, ale opravdu nikdy jej v něm nenechávejte! Během pár minut se z auta stane rozžhavená klec, kde může dojít až k úmrtí psa. Tip: Pokud cestujete autem a máte zapnutou klimatizaci, dbejte, aby na něj chladný vzduch nefoukal přímo, mohl by nastydnout.

Chraňte tlapky

Pejsek je vaším parťákem a berete jej vždy, kamkoliv vyrazíte? V horkých letních měsících se to snažte omezit. Důvod je prostý - teplota u chodníku je mnohem vyšší než ve vaší výšce, a to nemluvíme o rozžhaveném asfaltu či dlažbě. Ty by mohly psovi popálit polštářky na tlapkách. To je pak pro něj extrémně bolestivé a velice náročné na léčbu i rekonvalescenci.

Omezte aktivitu

Horko a zase to horko. V takových dnech omezte aktivitu se psem, a to nejen na sluníčku, ale i celkově. Pro zvířecí organismus je tento čas velice náročný, a tak se mu ho snažte spíše zpříjemnit. Pokud ale máte akční rasu nebo štěně, vyrazte s ním někam do stínu, někam, kde bude příjemný chládek. Nezapomeňte ovšem s sebou čerstvou vodu a misku, aby bylo postaráno o dostatečný příjem tekutin.

Rozpoznejte příznaky přehřátí včas

Někdy se může stát, že přes všechnu snahu dojde k přehřátí psa. Důležité je rozpoznat tyto příznaky včas a zakročit. Nejběžnějšími příznaky jsou nadměrné slinění, zmatenost a dezorientace, zvýšená teplota, zvracení, průjem, zrychlený a obtížný dech, zarudlé dásně a sliznice. "Pokud si všimnete těchto příznaků, začněte okamžitě jednat. Psa přesuňte na chladné a klidné místo, dejte mu k dispozici čerstvou vodu, ale nenuťte ho do ní. Postupně přikládejte chladivé obklady na tlapky, břicho, krk a podpaží. Pokud se situace dále zhoršuje, vydejte se neprodleně na nejbližší veterinu," nabádá Pučálka. Letní teploty bývají někdy náročnější pro organismus, a tak se snažte mazlíčka mít více pod dohledem, abyste předešli případnému nebezpečí.