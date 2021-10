AdBlue je teď pro výrobce kvůli drahému plynu nerentabilní, krize může trvat

Nedostatek kapaliny AdBlue, která je nutná pro provoz většiny kamionů i některých dieselových aut, je zapříčiněn zejména drahým zemním plynem. Ten je totiž základní vstupní surovinou při výrobě kapaliny. Při jeho současných vysokých cenách je výroba aditiva pro producenty nerentabilní.

V pátek to uvedl Karel Hanzelka, mluvčí skupiny Agrofert, do níž patří i výrobce AdBlue, společnost Duslo Šala. Jak dlouho současná situace potrvá, podle něj nelze odhadovat, rozhodne situace na trhu s plynem. Do února 2017 vlastnil koncern Agrofert tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.

Poptávka po AdBlue vzrostla podle distributorů v posledních týdnech o 70 až 100 procent, navíc několikanásobně stouply ceny kapaliny. Její nedostatek podle dopravců ohrožuje fungování silniční dopravy, bez AdBlue totiž nemůže jezdit většina nákladních vozidel.

Na výrobu aditiva tvrdě dopadají zejména současné vysoké ceny a nedostatek zemního plynu. "Situace je kritická v celé Evropě. Chemické továrny napříč Evropou, které používají zemní plyn jako vstupní výrobní surovinu, odstavují nebo omezují výrobu, protože výroba jakýchkoli produktů ze zemního plynu je nyní nerentabilní. To dopadá i na produkci AdBlue," řekl Hanzelka.

Duslo je jedním z největších výrobců AdBlue ve střední Evropě. Podle Hanzelky se podnik snaží výrobu kapaliny udržet, i když omezeně. "Zásobujeme své stávající velkoobchodní zákazníky, bohužel ale musíme odmítat zákazníky nové. Nejsme schopni na trhu kapacitně pokrýt výpadky ostatních výrobců," podotkl. Společnost vyrábí AdBlue ve svých továrnách na Slovensku, v Německu a částečně také v Česku.

O situaci kolem AdBlue ve čtvrtek jednal i speciální tým složený ze zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, Správy státních hmotných rezerv, Svazu chemického průmyslu, společností Čepro a Česmad. Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (ANO) jsou současné lokální výpadky nabídky aditiva u prodejců způsobeny hlavně z logistických důvodů, a to v důsledku vyšší poptávky.

"Přesto jsme se dohodli, že se obratem vyhodnotí nejbližší kapacita evropských výrobců a našich dopravců, dále požadavky distributorů a prodejců, s tím, že se bude na denní bázi operativně monitorovat nabídka a poptávka," uvedl Havlíček. Dodal, že doporučí vládě, aby Správa státních hmotných rezerv současně spustila proces na pořízení základního množství AdBlue do státních rezerv. "Ale pouze pro budoucí potřeby integrovaného záchranného systému, větší množství není nezbytné pořizovat," podotkl.

Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) mají velké sítě čerpacích stanic smlouvy na dodávky podle poptávky na další minimálně rok.

AdBlue, které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě umělých hnojiv, snižuje emise oxidů dusíku ve výfukových plynech. Všechna vozidla používající AdBlue z výroby jsou vybavena elektronickým systémem znemožňujícím jejich provoz bez této kapaliny, což znemožňuje obcházení emisních norem. Spotřeba při jízdě závisí na typu vozidla a rovněž stylu jízdy, u současných dieselových osobních aut je nyní v průměru okolo jednoho litru na 1000 kilometrů.