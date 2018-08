Adopce slepic? Dáváme jim šanci na lepší domov, tvrdí aktivista

Což takhle adoptovat slepici? V České republice se často řeší situace kolem velkochovů. Život zvířat v klecích je velmi špatný, a proto se Petr Dobrý před několika lety rozhodl, že založí neziskovou organizaci Slepice v nouzi. Dobrovolníci se tak snaží odkupovat slepice, které hledají nový domov. V rozhovoru pro TÝDEN.CZ Dobrý uvedl, jak činnost organizace probíhá a kolik zvířat se jim podaří zachránit.

Založil jste organizaci Slepice v nouzi. Proč jste si vybral k záchraně právě slepice?



Vždycky s nadsázkou říkám, že na nás slepičky tak nějak zbyly. Mám spoustu známých a kamarádů mezi ornitology a ti se věnují divokému ptactvu. Slepice neřeší téměř nikdo. Zpočátku jsme uvažovali, že bychom se komplexně zaměřili na všechna hospodářská zvířata, ale později nám došlo, že je to finančně, lidsky i materiálně náročné a že bychom na to jako běžně pracující lidé, kteří tuto aktivitu dělají po práci, opravdu nestačili.

Navíc si nejsem jistý, jak by fungovalo, kdybychom nabízeli k adopci jiná zvířátka. Ty slepičky si lidé berou proto, že od nich mají třeba vajíčka. Ale udat ovce, krávy, kozy...? To je skoro nemožné. Byly tady pokusy, ale nakonec to skončilo tak, že si nějaký člověk pořídil jednu kravičku, tři ovečky a mají je spíš na ukazování. My takovou cestou jít nechceme.

Z jakého důvodu?

Chceme prostě zachraňovat hodně životů. Proto slepičkám hledáme hlavně nové domovy, což u jiných zvířátek, zejména těch hospodářských, jde velmi těžko.

Kolik jich každoročně zachráníte?

To se těžko odhaduje. Naše organizace se snaží, aby lidé nečekali jen na náš rozvoz, ale sami si jezdili do velkochovů. Troufnu si říct, že minimálně na základě našich rad a kontaktů, které mají od nás k dispozici, se ročně zachrání několik desítek tisíc slepic.

A vy sám jste nějaké adoptoval?

Po přestěhování z Prahy na venkov jsem si pořídil kachny indické běžce. Mám velké hejno a máme je skoro jako členy rodiny. Máme je samozřejmě na dožití, navíc lidi učím, jak se o ně přirozeně, bez zbytečných lidských zásahů starat. Mám tu také handicapované kačky i kačky nalezené lidmi ze záchranných stanic. Slepice zatím nemám, protože jsme všechny ty námi vykoupené vždy úspěšně udali, ale pokud by nějaké nemohly najít domov, azyl bych jim poskytl. Většina lidí z naší organizace ale doma slepice má.

Jak vidíte českou angažovanost v pomoci zvířatům?

Myslím si, že obecně se vztah ke zvířatům zlepšuje. Nicméně stále tu panuje hlavně problém v tom, že spousta lidí rozlišuje zvířata na hodná, zlá, domácí, hospodářská, divoká, ošklivá a tak... Téměř každý člověk se dojme nad tím, že se někde objeví množírna s dvaceti psy, a je kolem toho velké haló. Ale když jde o zvířata, která jsme označili jako hospodářská a jsou ve velkochovu, tak už to tolik lidí nezajímá. Neměli bychom k nim takto přistupovat.

Když se na chvilku zastavím právě u velkochovů slepic, tak si všimněte webových stránek výrobců vajec. Uvidíte, jak mají krásné stránky, hezké fotky, ale nikde tam nejsou obrázky slepic - oni nechtějí, aby lidé viděli, jak to ve velkochovech ve skutečnosti vypadá. My už to ani nenazýváme jinak než výroba vajec. Velkochovy a jejich lobbistické organizace, jako je drůbežářská unie, se snaží z lidí vytěsnit dojem, že jde o živá zvířata, která si zaslouží nějakou úctu.

Právě vejce z klecových velkochovů jsou velkým problémem. Jak přesvědčit veřejnost, aby si dala záležet na tom, jaké produkty nakupuje, a nepodporovala tyto nežádoucí chovy?

Řekl bych, že lidí, kterým to není jedno, přibývá. Přestávají kupovat vajíčka z klecí. Zejména díky větší informovanosti, ale také díky době. Dnes lidé dokážou hodiny řešit, jestli je v jídle ten a onen vitamín a jak chutná. Kdo má například domácí vajíčka a porovná je s těmi z klecových chovů, uvidí rozdíl jen pouhým okem. Je to jako nebe a dudy.

Většina řetězců se navíc v Česku mezinárodně zavázala, že do roku 2025 přestane prodávat klecová vajíčka. Trend tady je a vede se správnou cestou. Drůbežáři sice straší, že to povede ke zdražení vajec, ale na druhou stranu - jedno vajíčko z halového chovu je většinou o korunu dvě dražší a kolik jich rodina spotřebuje za den? Maximálně čtyři? Myslím, že investovat pár korun za to, že se nepodporují klecové chovy a máte kvalitní vajíčka, za pocit, že nepodporuji týrání zvířat, určitě stojí...