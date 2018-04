Advokát Sokol si odmítl sundat pásek, nepustili ho k soudu

Právní zástupce Tomáš Sokol neprošel u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou bezpečnostní prohlídkou. Kontrola ho požádala, aby si při opětovném vstupu přes bezpečnostní rám sundal pásek, ale Sokol to odmítl s tím, že je to pro něj ponižující. Zastala se ho i advokátní komora. Informoval o tom sever Echo24.cz.

Bezpečnostní kontroly na soudech jsou právníkům obecně trnem v oku už nějakou dobu. Vadí jim, že zatímco oni musejí kontrolou projít, tak státní zástupci a soudci ne.

"Rám zazvonil, což se stává pokaždé, když máte například hodinky. Ty jsem si tedy sundal a stráž mě prohlédla ručním skenerem. To už bylo v pořádku. Stejně mi ale řekli, že mám pásek, který si musím sundat. Řekl jsem, že si pásek nesundám, protože je to ponižující, a že to nepřipustím," řekl Sokol pro server Echo24.

Stráž mu odvětila, že ho tedy dovnitř nepustí. Právník to vzal s klidem a odpověděl, ať soudkyni spraví o tom, že se na jednání nedostaví, protože ho nepustili. Soudkyně mezitím celé jednání přerušila a Sokol byl po návratu do své kanceláře vyzván, aby se znovu dostavil, že tentokrát bude bez problému vpuštěn.

Zastání u advokátní komory

"Je neuvěřitelné, že za situace, kdy drtivá většina soudních funkcionářů pochopila, že plošné 'letištní' kontroly advokátů u vstupů do soudních budov k civilizované justici nepatří, Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou šel opět až tak daleko, že soudní jednání zmařilo odmítnutí advokáta vyjmout na veřejnosti opasek z kalhot (když standardní prohlídce se podrobit neodmítl)," zastala se Sokola ve svém vyjádření Česká advokátní komora.

Na dvojí metr při kontrolách upozorňoval už kdysi tajemník České advokátní komory Ladislav Krym. "Nic proti zajištění bezpečnosti soudních budov. Všichni to chápou. Respektive, všichni by to asi chápali, kdyby důkladnou bezpečnostní prohlídkou museli procházet všichni, padni komu padni. Jenže jestliže státní zástupci volně procházejí mimo bezpečnostní rámy a kontrolu ručními skenery - často s odůvodněním: Ty my známe... -, advokáti přes bezpečnostní rámy procházet musejí a ještě jsou svlékáni mnohdy a mnohde téměř do trenýrek!" napsal před dvěma lety do časopisu Bulletin advokacie.

Stráž jen plní své úkoly

Mluvčí Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou Klára Sklenářová prohlásila, že stráž ale jen plnila své úkoly. "Advokát procházel rámem, který pípal. Justiční stráž má nařízení od generálního ředitele vězeňské služby, že když to signalizuje určitý kovový předmět, tak to musí ze sebe sundat, pokud to jde. Mezi tím může být někdy i opasek se sponou," řekla.

Sklenářová také dodala, že každý předseda soudu má právo na to, aby si určil podmínky, kdo všechno musí bezpečnostní kontrolou projít. "Máme před detekčním rámem vyvěšené, kdo se musí podrobit té kontrole. Pokud tedy advokát při kontrole v detekčním rámu píská, tak justiční stráž postupuje podle těchto pokynů," odůvodnila.

Sokol závěrem pro Echo24 sdělil, že se mu podobné incidenty často nestávají. "Dokonce i u Krajského soudu v Ostravě, kde to bylo podobně přísné, stačí při příchodu k soudu ukázat průkazku. Ve Žďáru to byla jedna velká výjimka, ne-li naprostá kuriozita," uzavřel.