Advokáti poskytují dětem ve školách bezplatné právní vzdělání

Na zlepšování právního povědomí českých žáků a studentů se dobrovolně a bezplatně podílejí i někteří advokáti. V rámci vzdělávacího projektu Advokáti do škol nabízejí debaty o právu a spravedlnosti, na nichž nejprve představí konkrétní téma a poté reagují na dotazy dětí. Česká advokátní komora (ČAK) k projektu připravila vzdělávací brožuru Právní desatero, kterou ve středu pokřtí.

ČAK projekt spustila v roce 2018. Jeho cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, případně středních škol a učilišť. Seminář obvykle trvá jednu až dvě vyučovací hodiny, téma advokát vybírá po dohodě s konkrétní školou. Smyslem debat není nahradit výuku, ale doplnit ji o praktický pohled odborníků.

Do projektu se zapojily desítky advokátů, kteří jsou školám k dispozici ve všech regionech. Jejich seznam schvaluje představenstvo ČAK čtyřikrát ročně. Škola pak může sama kontaktovat konkrétního advokáta, nebo naopak advokát může oslovit školu a nabídnout jí své služby. Aktivita vychází z činnosti tzv. pro bono - tedy pro dobrou věc, a proto ji advokáti vykonávají bezplatně a ve svém volném čase. Někteří zapojení právníci jsou schopni dětem ve spolupráci se soudci přichystat i simulovaný soudní proces.

Mezi tématy, která advokáti řeší s žáky základních škol, je například to, že složenky nepatří do koše, tedy že dluhy se musí platit, nebo to, že smlouvy mohou uzavírat i děti a že i ústní smlouva je závazná. Se staršími studenty pak probírají například otázku presumpce neviny, základní lidská práva nebo to, jak může jednotlivec ovlivnit řízení státu.