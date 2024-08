Advokátům se od ledna zvýší odměny, Blažek podepsal nový advokátní tarif

Advokátům se od 1. ledna příštího roku zvýší odměny. Příslušnou vyhlášku - takzvaný advokátní tarif - dnes podepsal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Informoval o tom jeho úřad, podle nějž novela zároveň zlepší přístup lidí k právní pomoci, a to zejména u obětí, které potřebují právní zastoupení.

Před rozesláním návrhu do připomínkového řízení ministerstvo odhadovalo, že změny si ročně vyžádají o 629 milionů korun navíc ze státního rozpočtu. Česká advokátní komora (ČAK) zdůraznila, že bez zvýšení odměn reálně hrozil nedostatek advokátů ex offo.

Advokátní tarif stanoví výpočet odměny pro advokáta, kterého si klient neplatí na základě vzájemně uzavřené smlouvy. "Tento krok je nezbytný a správný. Mnohé položky advokátního tarifu nebyly aktualizovány více než deset let, což vedlo k disproporci mezi odměnami advokátů a provozními náklady. Právo na právní zastoupení je ústavním právem. Pokud by nedošlo k úpravě advokátního tarifu, byl by výkon tohoto práva v praxi ohrožen," uvedl Blažek, který je původní profesí rovněž advokát. Valorizace odměn má podle jeho úřadu přispět k zajištění potřebné sítě advokátů i v oblastech, kde žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.

Ministerstvo už dříve uvedlo, že odměny advokátů se naposledy významněji zvedaly v roce 2006 a 2013. Stát naopak odměny advokátů snižoval - původně kvůli úsporám po povodních v roce 1997, později kvůli obecné úspoře výdajů ze státního rozpočtu.

Nová podoba tarifu podle ministerstva zohledňuje nejen současnou ekonomickou situaci, ale také obtížnost obhajoby a zastupování poškozeného v trestním řízení, složitost zastupování v řízení o přestupku a rovněž náročnost právního zastupování ve správním řízení - včetně řízení daňového - a ve správním soudnictví.

ČAK v reakci na podepsání vyhlášky vysvětlila, že odměna není čistým výdělkem advokáta. "Advokát z ní musí pokrýt všechny náklady, které vynaloží na poskytnutí právní služby - například na personál advokátní kanceláře, nájemné, platby za právní informační systémy a podobně, odvést z ní daně, pojistné a tak dále," napsala komora v tiskové zprávě.

Stavovské sdružení advokátů označilo novou podobu tarifu za maximální kompromis, kterého bylo možné dosáhnout za dané ekonomické situace. ČAK zmínila, že ministerstvo vypořádalo desítky připomínek, které k vyhlášce vznesly zejména soudy. Připomněla, že kvůli neodpovídajícím odměnám už někteří advokáti omezili či zastavili poskytování právních služeb na základě ustanovení soudy - například k obhajobám v trestním řízení nebo k zastupování zvlášť zranitelných obětí trestných činů. "Hrozilo, že se právo na spravedlivý proces začne vzdalovat zejména sociálně slabším, kteří na právní pomoc za smluvní odměnu nedosáhnou," napsala komora.

Advokátní tarif je podle ČAK důležitý i pro procesně úspěšné strany soudního procesu. Soudy totiž na jeho základě stanovují náhradu nákladů soudního řízení, která úspěšným stranám náleží. Komora poukázala na to, že v posledních letech tato náhrada nepokrývala částky, které klienti na zastoupení advokátem vynakládali. "Mnozí z těch, kteří by u soudu mohli svá práva úspěšně obhájit, si tak soudní při rozmysleli a na soud se ani neobraceli," sdělila ČAK.

Advokátům ex offo - tedy advokátům ustanoveným soudem - stát ročně vyplatí na odměnách 580 milionů korun. Ministerstvo už dříve spočítalo, že podle návrhu nového tarifu bude stát vyplácet 1,044 miliardy korun. Další peníze vydá ještě na náhrady advokátních nákladů za cestovní výdaje a promeškaný čas. Podle ministerstva ale novela bude mít zároveň pozitivní dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu, protože advokáti budou odvádět vyšší daně a pojistné. Úřad se také domnívá, že vzroste počet advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, a tím i odvody za ně.