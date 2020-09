Aktivisté bojující za konec těžby uhlí. V lomu Vršany u Mostu vylezli na rypadlo

Osm aktivistů a aktivistek Greenpeace brzy ráno vylezlo na rypadlo v lomu Vršany u Mostu. Požadují mimo jiné rychlý konec těžby a spalování uhlí a přechod k obnovitelným zdrojům. Mluvčí české odbočky Greenpeace Lukáš Hrábek řekl, že aktivisté jsou připraveni na rypadle setrvávat i několik dní.

Není to poprvé, co ekologičtí aktivisté rypadlo ve Vršanech obsadili. Loni v říjnu několik lidí z hnutí Against Coal takto protestovalo téměř tři dny. Vršanská uhelná na ně nedávno podala žalobu, uvedla ve středu v tiskové zprávě Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí těžební společnosti Sev.en Energy, které lom patří. "Svým protizákonným jednáním ohrožují aktivisté nejen své zdraví a životy, ale také naše zaměstnance. Požádali jsme o spolupráci policii," doplnila mluvčí.

Kvůli aktivistům podle ní nemusí být zastavena těžba uhlí, protože rypadla byla v plánované technologické odstávce. "Co se týče těžby, tam nás to nijak nelimituje, nicméně zastavily se opravy a servis na těch strojích, protože firmy, které tam měly nastoupit a servis dělat, tam samozřejmě nemohou," řekla mluvčí. Dodala, že pokud vzniknou nějaké škody, podá společnost na aktivisty další žalobu.

Mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková uvedla, že je policie na místě a situaci monitoruje.

Sobotní demonstrace na Lounsku

Aktivisté Greenpeace v prohlášení mimo jiné požadují, aby do roku 2030 přestala výroba elektřiny z uhlí, do roku 2035 žádají kompletní "konec uhlí", chtějí také zajištění sociálně ohleduplného a spravedlivého přechodu k obnovitelným zdrojům energie pro uhelné regiony a jejich obyvatele a požadují, aby byly co nejdříve odstaveny uhelné elektrárny, které "jedou na vývoz - například Chvaletice a Počerady".

O budoucnosti těžby uhlí jedná tzv. uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Počerady. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu této těžby. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.

Ekologičtí aktivisté budou za rychlý konec spalování uhlí demonstrovat také v sobotu, a to před elektrárnou Počerady na Lounsku. Nedaleko elektrárny, jejímž majitelem bude od roku 2024 rovněž skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, už začali pořadatelé protestu stavět kemp. Půjde v pořadí o čtvrtý tzv. klimakemp v ČR, jeho součástí budou workshopy a přednášky. Sobotní demonstraci svolává 13 ekologických organizací, které mají na vládu čtyři požadavky. Těmi jsou rovněž rychlé ukončení těžby a spalování uhlí, co nejrychlejší ukončení provozu elektrárny Počerady, spravedlivá transformace uhelných regionů a navýšení cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030.