Aktivisté Greenpeace přerušili valnou hromadu ČEZ, vnikli do sálu

Šest aktivistů ekologické organizace Greenpeace vniklo do sálu kongresového centra Cubex, kde se koná valná hromada energetické společnosti ČEZ a přerušili jednání. Protestují proti možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady. Další zhruba dvacítka stojí v přísálí nad schodištěm.

Zhruba ve 12.45 se z přísálí začal ozývat hluk a rány. Pořadatelé se snažili zablokovat vstup do sálu, ale šestice protestujících pronikla až před řečnický pult. Rozvinuli tam transparenty s nápisy "Zastavte prodej Počerad" a "Climate change starts here" (Změna klimatu začíná zde). Předseda valné hromady poté jednání přerušil. Asi po 20 minutách začali s aktivisty vyjednávat přivolaní policisté.

Podle protestujících chce ČEZ elektrárnu prodat Severní energetické, což by prodloužilo její provoz o řadu let. Greenpeace na základě dat ze systému obchodování s emisními povolenkami, které zveřejnila Evropská komise, označila už dříve elektrárnu Počerady za největšího znečišťovatele v Česku. Elektrárna loni vypustila do atmosféry nejvíce oxidu uhličitého, přes 5,5 milionu tun. Na druhém místě skončila další elektrárna společnosti ČEZ Tušimice II s více než 4,4 milionu tun CO2, třetím největším znečišťovatelem byla elektrárna Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.