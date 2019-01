Aktivisté nechtějí Kliniku vyklidit, chtějí se nenásilně bránit

Kolektiv Autonomního centra Klinika nadále odmítá opustit budovu v Jeseniově ulici na pražském Žižkově. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která objekt vlastní, ho podle členů kolektivu nepotřebuje. Zástupci Kliniky to řekli novinářům. O budovu podle nich projevilo zájem hlavní město, podle informací ČTK nicméně na případném převzetí ve vedení Prahy nepanuje shoda. Pokud by mohli zůstat, chtěli by aktivisté v budově zřídit centrum pro ženy bez domova. SŽDC plánuje nechat dům exekučně vyklidit ve čtvrtek, převod na Prahu podle organizace není možný.

Opuštěnou budovu bývalé plicní kliniky obsadili aktivisté na konci roku 2014. Nejprve ji užívali načerno, poté se jim podařilo vyjednat smlouvu o výpůjčce. Ta již vypršela a SŽDC jako nový vlastník uvedla, že chce objekt využit pro svoje zaměstnance. Nyní se schvaluje projekt rekonstrukce, stavební řízení je nicméně podle Jakuba Orta z kolektivu Kliniky pozastaveno, což je jeden z důvodů, proč považuje za legitimní v domě zůstat. Rekonstrukce podle něj nemůže začít dříve než na jaře 2020.

"Kdybychom odešli, tato budova by zůstala prázdná," uvedla další členka kolektivu Markéta Juřicová. Dodala, že hlavní město oslovilo SŽDC ohledně jednání o případném převzetí budovy magistrátem, správa však jednání přerušila. Podle informací není v magistrátní koalici o případném převzetí shoda.

SŽDC plánuje na základě pravomocného exekučního titulu nechat objekt vyklidit ve čtvrtek. Podle zástupců kolektivu tak učinit nemusí a jde o aktivní rozhodnutí vedení organizace. Vyzývají proto ředitele správy železnic Jiřího Svobodu, aby od exekuce ustoupil. Aktivisté rovněž na čtvrtek svolali happening, na který pozvali všechny příznivce. Bude nenásilný, uvedli.

Pokud by kolektiv mohl v budově zůstat, mohlo by v ní vzniknout centrum pro ženy bez domova. Podle Lenky Vrbové z organizace Jako doma není pro organizace pracující s lidmi bez přístřeší snadné najít v metropoli vhodné prostory. "Proto si myslíme, že není v pořádku, aby podobné budovy, jako je Klinika, zůstávaly prázdné," uvedl. Dodala, že by s kolektivem Kliniky rádi navázali spolupráci.

Podle mluvčí Kateřiny Šubové nese SŽDC jako vlastník budovy odpovědnost za případné nehody a nebo události, při kterých může někdo v objektu přijít k úrazu. Dodala, že správa jednání s městskou částí ani magistrátem nepřerušila. Smlouva, na základě které získala organizace budovu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, podle mluvčí určuje, že objekt nelze po dobu 20 let převést na jiného vlastníka. Převod na Prahu je proto podle ní vyloučen, kromě toho by pro něj bylo nutné nejprve objekt nabídnout dalším státním organizacím a získat souhlas vlády.

Příprava rekonstrukce jde podle plánu, uvedla dále Šubová. "Do poloviny roku vypíšeme soutěž na zhotovitele stavby a po získání stavebního povolení a nabytí právní moci zahájíme rekonstrukci," sdělila.