Aktivisté před Úřadem vlády protestovali proti dodávkám ruského plynu do EU

Několik lidí ve čtvrtek ráno před Úřadem vlády v Praze protestovalo proti dodávkám ruského plynu do Česka a dalších zemí Evropské unie. Demonstranti požadovali rychlé ukončení nákupu fosilních paliv z Ruska. Uvedli, že těmito platbami evropské země pomáhají financovat ruskou invazi na Ukrajině. Poklidný protest uspořádalo hnutí Limity jsme my, které chce před Úřadem vlády demonstrovat každé ráno do středy.

Kolem 8.00 se před Strakovou akademií sešla desítka lidí. Roztáhli transparent s nápisem Stop plynu, stop invazi. Na transparentu byla také napsána částka, kterou podle aktivistů země Evropské unie poslaly Rusku za plyn od počátku invaze do středy - 175 miliard korun. Později aktivisté transparent doplnili o částku ke čtvrtečnímu dni, která podle nich činí zhruba 190 miliard korun. Demonstranti také uctili památku obětí války na Ukrajině minutou ticha.

"Požadujeme, aby Česká republika a další země Evropské unie přestaly odebírat plyn a všechny fosilní paliva od Ruské federace. Přestože jsme na Rusko uvalili sankce a posíláme spoustu peněz na pomoc Ukrajině, tak vlastně mnohem víc v tuto chvíli platíme za ruský plyn. A tím nepřímo podporujeme současnou invazi," řekla aktivistka Anežka Berkmanová. "A z toho důvodu bychom chtěli, aby co nejrychleji tyto platby ustaly. A aby Česká republika, všeobecně Evropská unie, přešly na obnovitelné zdroje," dodala.

K plánu Evropské komise na snížení závislosti EU na ruském plynu, zveřejněném v úterý, Berkmanová sdělila, že je to krok správným směrem. "Ale v tuto chvíli to k ničemu Českou republiku pevně nezavazuje," podotkla.

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek drtivou většinou schválila zákon zakazující dovoz ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska. Velká Británie už dříve informovala, že do konce letošního roku postupně ukončí dovoz ruské ropy a ropných produktů. Německý kancléř Olaf Scholz v pondělním prohlášení uvedl, že Evropa záměrně vyňala dodávky energie z Ruska ze sankcí, protože je v současnosti v Evropě nelze zajistit jiným způsobem a mají zásadní význam pro zajištění každodenního života lidí.