Aktuálně: během středy 12 nových případů, celkem je v Česku 75 nakažených

V Česku je 75 prokázaných případů nákazy novým typem koronaviru. Za středu přibylo 12 nových, řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Několik pacientů muselo být podle něj kvůli infekci hospitalizováno na jednotce intenzivní péče. Základní, střední a vysoké školy ve středu zůstaly zavřené, přibývá také míst s omezeným provozem. Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu nakoupit 600 000 respirátorů. Stát vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na dezinfekci a ochranné pomůcky, Česká pošta připravila bezkontaktní doručování. Sněmovna ve středu odpoledne na návrh svého předsedy Radka Vondráčka (ANO) předčasně ukončila nynější schůzi.



"Máme teď nově hlášenou pacientku z Brna, která je na lůžku intenzivní péče. A pacient na Bulovce byl rovněž dnes zaintubovaný," uvedl ministr.

Dva případy ve středu potvrdila i laboratoř v Brně, jeden Zdravotní ústav v Ostravě. V Brně jde o muže a ženu, kteří byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Ostravská laboratoř potvrdila nemoc u muže, který byl lyžovat v italském Trentinu (Tridentsku).

Školy s výjimkou mateřských jsou z nařízení ministerstva zdravotnictví do odvolání zavřené, doma od středy zůstalo 1,7 milionu žáků a studentů. Rodiče dětí do deseti let mohou čerpat ošetřovné, nejdéle ale devět kalendářních dnů. Lidovci vyzvali vládu k rychlé změně tak, aby ošetřovné pokrylo celou dobu uzavření škol. Rodiče, kteří se o děti musejí postarat, někde chybějí v práci. Třeba Slezská nemocnice v Opavě takto přišla o 20 zdravotníků a musela omezit provoz interního oddělení.

Akce nad 100 účastníků se nesmějí konat už od úterního večera, nově ohlásily uzavření třeba skanzeny nebo Východočeské muzeum v Pardubicích. Už všechny své návštěvnické a výstavní objekty zavřel Pražský hrad, lidé neuvidí ani polední slavnostní střídání Hradní stráže. Kulturní a další instituce ruší připravované akce. Brněnský biskup dal věřícím dispens k tomu, že se nemusí osobně účastnit nedělních mší. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předpokládá, že uzavření škol a zákaz akcí budou trvat minimálně měsíc.

Policisté na deseti hraničních přechodech na jihu a západě země nadále namátkově zastavují auta. Za uplynulých 24 hodin zkontrolovali 43 382 aut, hasiči změřili teplotu 15 500 lidem. S podezřením na koronavirus policisté odstavili 162 vozidel, do karantény převezli tři lidi.

Schůze ukončena



V případě ukončení směnovní schůze jde podle Vondráčkova dřívějšího vyjádření o preventivní opatření kvůli novému typu koronaviru. Poslanci jedním hlasováním vyřadili všechny zbývající neprojednané body, čímž schůzi ukončili.

Vondráček poslance informoval, že grémium Sněmovny zůstává v pohotovosti a sejde se i v následujících týdnech, kdy Sněmovna zasedat nebude. V případě, že by dopady šíření nového typu koronaviru na společnost byly větší, než se předpokládá, je Sněmovna podle něj připravena se sejít a urychleně schvalovat potřebné související legislativní změny.

Příští týden se má uskutečnit ještě schůze Senátu. Senát však na rozdíl od Sněmovny schůzi neodloží. Důvodem je ústavou daná měsíční lhůta, kterou Senát na projednávání zákonů má, řekl novinářům předseda Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 Václav Láska. Pokud by Senát o zákonech v této lhůtě nerozhodl, normy by dostal k podpisu prezident Miloš Zeman jako přijaté. "A to bychom byli neradi," dodal Láska.

Respirátory pro seniory

Stejně jako v březnu plánuje ministerstvo zdravotnictví nakoupit 600 000 respirátorů v případě potřeby také v dubnu. Prvních 200 000 respirátorů slíbilo do státních nemocnic a praktickým lékařům dodat do pátku. Zatím není zřejmé, kdy začne distribuce pro domovy důchodců nebo další lůžková zařízení sociální péče. Senioři jsou přitom nemocí COVID-19 nejvíce ohroženou skupinou.

Infekce zasahuje ekonomiku. Škoda Auto se obává problémů se zásobováním díly z Číny. Autobusový dopravce FlixBus zastavil do 3. dubna provoz svých linek do Itálie. Pro soukromé dopravce stát vyčlení 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál. Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. Hlavně pro autobusová a vlaková nádraží bude určena dezinfekce z 30.470 litrů zabaveného lihu, které nechá stát do konce týdne vyrobit.

Česká pošta bude lidem v karanténě zásilky do rukou adresáta dávat do schránky, nebo je měsíc nechá na poště. Karanténa obvykle trvá dva týdny. Ministerstvo spravedlnosti zakázalo soudcům zahraniční služební cesty. Vojáci a zaměstnanci z resortu ministerstva obrany, kteří se vrátí z Itálie, Číny, Německa, Španělska či Francie, musejí do karantény.

Čína a Itálie jsou koronavirem nejvíce zasažené. Pevninská Čína, odkud se infekce začala v prosinci šířit, registruje zhruba 81 000 nakažených, z nichž se většina již vyléčila. Nemoci COVID-19 tam podlehlo 3158 lidí. V Itálii je mrtvých 631 lidí, nakažených víc než 10 000. Celosvětově se podle agentury Reuters nakazilo přes 117 000 lidí, zemřelo víc než 4000 lidí. V Německu by se podle kancléřky Angely Merkelové mohlo koronavirem nakazit 60 až 70 procent obyvatel.