Aktuálně: v Česku je 774 nakažených, vláda rozšířila finanční pomoc

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku v pátek dopoledne stoupl na 774, od půlnoci přibylo dalších devět nakažených. Vláda kvůli koronaviru rozšířila finanční pomoc, takže na ošetřovné nově dosáhnou i živnostníci a stát proplatí firmám část mezd pracovníků v karanténě či uzavřených provozech. Kabinet také zpřísnil pravidla pro pohyb Čechů přes hranice za prací a změnil čas vyhrazený pro seniory na nákup v obchodech. K občanům promluvil prezident Miloš Zeman, podle kterého lidé nemají propadat strachu, ani epidemii zlehčovat.

Ve čtvrtek přibylo 205 nakažených, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Vyléčeni zůstávají už od pondělí tři pacienti. Testováno bylo v Česku přes 11 619 lidí. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví by v pátek mělo zveřejnit i aktuální počty lidí v karanténě.

Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, pět ve vážném stavu.

Podle údajů krajských hygienických stanic, které nezohledňují všechny pozitivní nálezy včetně laboratoří, je lidí s prokázanou nákazou COVID-19 celkem 550. Nejvíce infikovaných má Praha (121), na ní se dotahuje Středočeský kraj s 89 případy, nejméně nákaz eviduje Liberecký kraj (7). Mezi nakaženými převažují muži nad ženami v poměru 296 ku 254.

Co se týče věkových skupin, nejvíce potvrzených případů (108) je mezi 35 až 44 lety, kde dominují muži s 69 případy. U seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je prokázáno 73 případů nákazy. I tady převažují muži.

V zahraničí se nakazilo 41 procent pacientů, zbytek v Česku. Lidé se infikovali zejména v Itálii a Rakousku. Místy nákazy jsou ale také Německo, USA, Španělsko, Británie, Belgie, Irsko, Egypt, Maďarsko, Francie, Izrael, Švýcarské, Slovensko, Thajsko, Řecko, Švédsko, Albánie, Indonésie, Portugalsko, Spojené arabské emiráty a Nizozemsko.

V pátek by měl opět jednat Ústřední krizový štáb. O koronaviru bude s prezidentem Milošem Zemanem večer v Lánech mluvit premiér Andrej Babiš (ANO). Není ani vyloučeno další jednání vlády.

Onemocněli také lékaři

Mezi nakaženými se nově objevili i zdravotníci. Pozitivní testy mají lékařka na chirurgii Vsetínské nemocnice, lékárnice Kroměřížské nemocnice nebo lékař na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. V polovině dubna může být v ČR podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly až 15 tisíc případů. Řekl to v České televizi.

Vláda večer oznámila, že kvůli zmírnění ekonomických dopadů šíření koronaviru rozšíří možnosti finanční pomoci. Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho i lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let dostanou nově ošetřovné 424 korun na den. Stát také uhradí zaměstnavatelům výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v karanténě a uhradí 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které musely zavřít.

Náhrady mezd v karanténě a poskytnutí čtyř pětin mzdy patří do pětice opatření programu na podporu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce. Zbývající tři příspěvky státu na mzdy při omezení práce kabinet neschválil. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude vláda ještě analyzovat různé formy pomoci, a to příspěvky na mzdy či odložení placení pojistného.

O práci mohou přijít statisíce lidí

Po středečním zastavení výroby ve Škodě Auto a kolínské Toyotě Peugeot Citroën přeruší od pondělí provoz mimo jiné i automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Odbory odhadují, že pokud krize potrvá čtvrt roku, propadne se česká ekonomika o pět až osm procent. O práci by mohlo podle nich přijít 400 tisíc až 450 tisíc lidí.

Kabinet ve čtvrtek také nově zpřísnil pravidla pro dojíždění Čechů přes hranice za prací. Od noci z pátku na sobotu budou takzvaní pendleři smět do ciziny pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem. Dosud stačilo lidem potvrzení o zaměstnání v cizině nebo pracovní smlouva. Impulzem ke změně byly podle vlády informace, že režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, někteří lidé zneužívají. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se objevila například falešná potvrzení.

Změněn byl ve čtvrtek také čas vyhrazený v obchodech pro nákupy seniorům. Dvě hodiny pro nákupy lidí ve věku nad 65 let v obchodech s potravinami či drogeriích nebudou nadále od 10.00 do 12.00, ale už mezi 7.00 a 9.00. Lékárny už v nové verzi opatření nebudou.

Kritika prezidenta

Prezident Zeman v předtočeném projevu v televizi Prima vyzval občany v souvislosti s šířením koronaviru k odvaze. Lidé nemají epidemii zlehčovat, ale zároveň ani propadat panice a strachu, řekl. Pozornost mají věnovat radám odborníků. Opozičním politikům vadí, že prezident v projevu sice vybízel k jednotě, ale současně napadal opozici, média či herce.

Zeman v projevu rovněž poděkoval Číně za pomoc Česku dodávkou zdravotnických prostředků. Z Kyjeva ve čtvrtek v 11.00 vyletěl obří letoun Ruslan do Číny pro 106 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu, které dopraví do Česka. Už dříve do Číny odletěla z Česka pro zdravotnický materiál dvě letadla Smartwings. Do Česka míří i další letouny s ochrannými pomůckami a zdravotnickým materiálem, podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) přiletí první letoun společnosti China Eastern do Prahy v pátek.

Vláda ve čtvrtek rozhodla, že zdravotnický materiál bude dodávat páteřním nemocnicím, záchranným službám a krajským hygienickým stanicím ministerstvo zdravotnictví a státním i nestátním subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv zase vnitro. Ministerstvu vnitra kabinet uložil, operativně distribuovat ochranné prostředky občanům přes Českou poštu, samosprávy i jiným způsobem. V Česku platí od půlnoci kvůli šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez roušky, respirátoru, šátku, šály či jiného zakrytí úst a nosu. Na webu ministerstva průmyslu bude seznam textilních společností, u nichž je okamžitě možné nakoupit látky na roušky, případně rovnou hotové roušky.

Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje 118 krajských, městských, soukromých a církevních zdravotnických zařízení, žádá stát o urychlenou dodávku ochranných pomůcek. Respirátory dvou nejvyšších tříd ochrany může nyní nakupovat pouze stát, na trhu ale chybí i jednorázové ústenky, rukavice a dezinfekce. Například pražské nemocnice už mají zásoby ochranných pomůcek jen na několik dní. Některým dochází i rukavice či dezinfekce, vyrábějí si i vlastní. Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek sdělili mluvčí nemocnic.