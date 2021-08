Alergici by se v Praze neměli koupat v koupalištích Hostivař a Džbán

Ve vodě v pražském koupališti Hostivař naměřili hygienici v pondělí masový výskyt sinic. Zelená a ke koupání nevhodná je nyní voda i v nádrži Džbán. Osvěžovat by se tam podle pražských hygieniků neměli zejména alergici, děti, těhotné ženy a lidé s oslabeným imunitním systémem. Sinice jim totiž mohou způsobit vyrážky, zarudlé oči, rýmu i dýchací obtíže. Zdraví ohrožující bakterie jsou i v rybníce Šeberák. Vyplývá to z aktuálních informací na webu pražské hygienické stanice, jejíž pracovníci v metropoli dlouhodobě monitorují sedm přírodních koupališť.

V přehradní nádrži na potoce Botiči v Hostivaři se sinice objevují každoročně. Letos byla voda v této největší vodní ploše v Praze nejméně od května zakalená, od konce července tu hygienici kvůli sinicím koupání nedoporučují. Voda v nádrži Džbán na Litovickém potoce je od pondělí zbarvená do zelena tzv. vodním květem. Ten vytváří přemnožené sinice, které se shlukují do kašovité hmoty u hladiny. Přitom do poloviny července byla v nádrži o výměře 18 hektarů voda bez závad.

Zdraví ohrožující bakterie se letos objevily i v rybníce Šeberák na okraji Kunratic. V tomto roce je tu analyzované vzorky vody prvně odhalily v polovině července, v témže období jako loni. Voda v rybníce, který hlavní město koupilo od soukromého vlastníka v roce 2017, nicméně vykazuje lepší vlastnosti než v minulých letech. Například v letech 2017 a 2018 tu hygienici vyhlásili zákaz koupání, který trval podstatnou část letní sezony. V roce 2019 nechalo hlavní město Šeberák odbahnit a rekonstruovat, což mělo vliv na kvalitu vody v desetihektarovém rybníce. Opravy se týkaly výpustného zařízení a hráze.

Voda nejvyšší jakosti je v rybníku Motol a v nádrži Divoká Šárka v údolí Šáreckého potoka. Zhoršená kvalita vody je v biotopu Lhotka v Praze 4, jak hygienici konstatovali na začátku srpna. Voda v tomto biotopu je tak nyní podle hygieniků pro vnímavé jedince ke koupání nevhodná. Naopak se v tomto týdnu zlepšila kvalita vody v koupališti s přírodním čištěním vody v Radotíně, jehož zřizovatelem je městská část Praha 16. V obou případech byl důvodem hygieniků k udělení horší známky výskyt mikrobů ve vodě.

Pražské venkovní bazény a koupaliště mají letos podle vyjádření provozovatelů problémy s nízkou návštěvností. Týká se to třeba Hostivařské přehrady, jak uvedla koordinátorka provozu Petra Laňková. Podíl na tom podle ní má zejména nestálé počasí a opatření spojená s pandemií covidu-19. Podobně se vyjádřili i vedoucí provozu koupaliště Džbán Miloš Paprocký a provozovatel koupaliště v Motole Milan Kirlík.