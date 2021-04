Alespoň jednu dávku očkování dostalo 41 procent lidí starších 60 let

Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19 dostalo 41 procent z asi 2,8 milionu obyvatel ČR starších 60 let. Kompletní ochranu dvěma dávkami už má více než každý pátý tohoto věku. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví o očkování. Vakcíny v Česku zdravotníci aplikují bez jednoho týdne čtyři měsíce, podáno jich bylo přes 2,5 milionu dávek. V pracovní dny dostává vakcíny většinou kolem 60 tisíc lidí.

Ve věku 60 až 65 let je očkováno alespoň jednou dávkou 84 tisíc lidí, tedy asi 13 procent této věkové skupiny. Dosud dostali vakcínu jenom v případě, že pracují jako zdravotníci, učitelé, sociální pracovníci, v kritické infrastruktuře nebo integrovaném záchranném systému. Dříve se mohli nechat očkovat také lidé s vybranými vážnými nemocemi, jako je například cukrovka, obezita, rakovina, chronické onemocnění ledvin, plic či jater nebo astma. Další se jen na základě věku budou moci podle pondělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (za ANO) registrovat k očkování v pátek 23. dubna.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) doplnil, že nová skupina by se mohla registrovat k očkování každý týden. "Naším orientačním plánem je, podle toho, jak budou dodávky vakcíny dobře probíhat, tak bychom chtěli každý týden posunout hranici o pět let," řekl v pondělí. Pro skupinu 55 až 59 let by to pak mohlo znamenat možnost přihlášení příští týden a pro skupinu 50 až 54 let v první týdnu měsíce května.

Lidí od 50 do 59 let už bylo očkováno jednou dávkou téměř 178 tisíc (13 %) a oběma pak více než 103 tisíc (7,7 %). V pátek ministr uvedl, že na konci června by se při očekávaném tempu dodávek vakcín a rychlosti očkování mohla otevřít registrace pro lidi nad 40 let. Pokud by se postupovalo i dál v týdenních cyklech, dostalo by se na ně s registrací už v týdnu 17. května. Lidí ve věku 30 až 49 let žije v Česku asi 3,25 milIonu, alespoň jednu vakcínu dostalo asi osm procent z nich. Z celkové populace starší 16 let bylo částečně očkováno 18,6 procenta a plně dvěma dávkami deset procent.

Česko v dubnu očekává 2,56 milionu dávek vakcíny proti covidu, nejvíc od firmy Pfizer/BioNTech. Do pondělí bylo podáno zatím 809 tisíc dávek. Průměrně v dubnu dostalo vakcínu více než 42 tisíc lidí, v pracovních dnech po Velikonocích i více než 60 tisíc. Zatím nejvyšší počet bylo 71 665 aplikovaných vakcín ve čtvrtek 15. dubna.