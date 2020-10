Američtí vojenští lékaři pomohou Česku v boji s koronavirem

Česko se kvůli vývoji epidemie covidu-19 obrátilo na zahraniční partnery s žádostí o pomoc, řekl po středečním jednání vlády novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). V Česku by podle něj mělo pomoci 28 amerických lékařů. Server iROZHLAS.cz uvedl, že se bude jednat o vojenské lékaře z Texasu a Nebrasky, jejichž příjezd s americkým velvyslancem Stephenem Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Babiš příjezd amerických doktorů zmínil v souvislosti se snahou vlády zabezpečit materiálně i personálně zdravotní péči. "Objednali jsme 2000 lůžek a děláme samozřejmě opatření, abychom zkrátka zabránili tomu kolapsu. Také se snažíme zabezpečit nějakou pomoc v zahraničí, přijede sem asi 28 amerických lékařů," řekl premiér.

O pomoci jednal Hamáček s velvyslancem USA od minulého týdne, uvedlo vnitro. "Ve čtvrtek se podařilo potvrdit, že bychom měli z Texasu a Nebrasky dostat 28 vojenských lékařů. V tuto chvíli to máme potvrzené, musí se ale domluvit ještě technické detaily," řekla webu iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Zatím není jasné, kdy zdravotníci dorazí.

O další pomoci podle mluvčí jedná Česko na úrovni Evropské unie i Severotlantické aliance. "Co se týká zpětné vazby u EU, vypadá to, že by nám mohla vypomoci ventilátory, spíše tedy vybavením," řekla Dlubalová.